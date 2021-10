Za vraždu kvůli 110 eurům a tisícovce vyměřil soud mladíkovi 18 let vězení

„Jiného úmyslně usmrtil v úmyslu získat pro sebe majetkový prospěch. Neoprávněně vnikl do obydlí jiného, užil při činu násilí a spáchal takový čin se zbraní, čímž se dopustil zločinu vraždy a přečinu porušování domovní svobody. Odsuzuje se k souhrnnému trestu odnětí svobody v délce 18 let,“ uvedl soudce.

Obžalovaný dále nesmí řídit motorová vozidla po dobu 18 měsíců a zdravotní pojišťovně musí uhradit téměř 180 tisíc korun.

Trest si má odsedět ve věznici se zvýšenou ostrahou. Podle závěru soudu je možnost resocializace obžalovaného spíše nepříznivá. „Poškozenému způsobil bodnořeznou ránu do krku. Musel být srozuměn s tím, jaký následek to může mít,“ vysvětlil soudce.

Karel Pastor se hned v soudní síni proti rozsudku odvolal. Verdikt tak není pravomocný.

Dvacetiletý muž vinu od počátku odmítá. Tvrdí, že do domu, kde zavražděný starší muž bydlel, šel jen krást a že tím, kdo ho zabil, je jeho příbuzný.

„Když jsem vešel do domu a otevřel dveře s označením privat, v bytě byl další muž. Asi dva metry ode mne. Na stolek položil dvě peněženky. Podíval se na mne. Poznal jsem ho. Byl to můj strýc,“ uvedl obžalovaný při jediném výslechu, kdy promluvil. Během hlavního líčení odmítl vypovídat.

Vražda pro 110 eur a tisíc korun

Podle soudu ale není jediný důvod, proč by vrahem měl být strýc. Nikdo ho na místě činu, kromě obžalovaného, neviděl, a ani jeho mobil se podle operátora v dané lokalitě v osudný den nepohyboval.

Podle státního zástupce Romana Šustáčka, který pro Pastora navrhoval trest v délce 16 let, loni 20. srpna večer obžalovaný vnikl bez použití násilí do obydlí poškozeného a tam jej bodl do pravé strany krku.



„Poškozený byl následně hospitalizován v Karlovarské krajské nemocnici a po pěti dnech tam zemřel na následky způsobeného zranění, kdy mu selhaly dechové a oběhové funkce po otoku mozku,“ uvedl státní zástupce.

Zavražděný hendikepovaný muž původem z Německa půjčil krátce před svou násilnou smrtí Pastorově přítelkyni peníze na nájem. Žena u něj uklízela. Obžalovaný se podle soudu domníval, že muž má větší obnos peněz, protože prodal nějakou halu, a proto šel k němu krást.



Šel jsem jen krást, já ho nezabil

Do Krásného Lesa Pastora podle jeho jediné výpovědi odvezli kamarádi, které o to požádal. Do domu šel vyzbrojený golfovou holí. To prý kvůli tomu, kdyby ho tam někdo napadl.



Když po nečekaném setkání jeho strýc vyskočil z okna domu, jak obžalovaný při výslechu uvedl, podíval se do obou peněženek na stole. Jedna byla prázdná, ve druhé bylo 110 eur a maximálně tisíc korun.

Podle soudu nebylo prokázáno, že Pastor zaútočil na staršího muže golfovou holí. Na druhou stranu ale kriminalisté nenalezli vražednou zbraň. „Není tak jasné, jestli nůž měl s sebou, například v kapse kraťasů, nebo ho mohl vzít u poškozeného,“ vysvětloval soudce.