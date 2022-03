Kriminalisté vyšetřují vraždu dítěte, která se stala na Klatovsku

Policisté přijali oznámení o tragické události, která se stala v jedné menší obci na Klatovsku, dnes krátce po půl desáté dopoledne.

Na místo ihned vyjeli klatovští policisté a kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Podezřelého muže přepravil vrtulník záchranné služby do nemocnice.

„V současné době můžeme pouze sdělit to, že na místě po násilném útoku zemřelo nezletilé dítě. Podezřelého muže, který byl zraněn, si převzali do své péče zdravotníci a letecky jej transportovali do nemocničního zařízení,“ uvedla krajské policejní mluvčí Pavla Burešová.

Na místo tragédie byli přivoláni záchranáři, dítěti školního věku ale už nedokázali pomoct.

„Na místě zasahovali pozemní posádky oblasti Klatovy a letecká záchranná služba. Přes veškerou snahu zasahujících záchranářů musel lékař konstatovat úmrtí nezletilé osoby. Muže jsme v kritickém stavu letecky transportovali na emergency Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Policejní mluvčí doplnila, že s ohledem na samotný počátek prověřování a probíhající úkony trestního řízení není možné poskytnout k případu žádné bližší informace.

Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy.