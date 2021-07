Depo pro tramvaje se už rýsuje, stará brána se zavře po 78 letech

V první polovině srpna se navždy uzavře brána vozovny v křižovatce s Francouzskou ulicí, kudy tramvaje do areálu vjíždějí od roku 1943.



Nově budou tramvaje do depa vjíždět ze Slovanské aleje, do stejné ulice budou o kus dál z depa zase vyjíždět. Uvnitř areálu zůstala stát z původních budov už jen měnírna a budova administrativy. Vše ostatní už šlo k zemi.

Ředitel přestavby vozovny Michal Tulpa ze společnosti Metrostav řekl, že demolice posledních budov bude možná až po zprovoznění nového vjezdu ze Slovanské aleje.



„Dokud nebude funkční nová měnírna, nemůžeme starou odstavit a zbourat, protože v areálu stále musí zůstat zachované odstavování tramvají a jejich údržba,“ vysvětlil Tulpa.

Původní plán počítal s tím, že by od 19. července začaly tramvaje používat nové napojení do Slovanské aleje. Jenže podle informovaného zdroje plány zhatily nestabilní vrstvy v podloží silnice, které se musely vyměnit, proto se zprovoznění o necelý měsíc protáhne.

Město ke kompletní rekonstrukci vozovny za přibližně 1,7 miliardy korun přistoupilo kvůli jejímu neutěšenému stavu. Areál je postavený v místě bývalého pískového lomu, a pod současnými těžkými tramvajemi se koleje začaly propadat.

Nové haly jsou projektované tak, že se do nich bez problémů vejdou i zamýšlené extradlouhé tramvaje s délkou kolem 40 metrů, které dopravní podniky už poptávají.

„Nové budovy budou mít zelené střechy, umožní akumulaci dešťové vody. Tu bude možné použít i pro mytí tramvají,“ upozornil už dříve mluvčí dopraváků René Vávro. Zelené střechy mají ve vedrech snižovat teplotu i pro okolí, z areálu by se mělo šířit i méně hluku.

Přestavba vozovny skončí na konci roku 2022

V současné době už jsou položené nové koleje ve Slovanské aleji. U křižovatky s Francouzskou ulicí u vjezdu do vozovny je už kolejiště z většiny zalité betonem, rýsují se tam nové zastávky.

Jakmile začnou v srpnu jezdit tramvaje do areálu nově ze Slovanské aleje, jeřáby vytrhají koleje v místě současného vjezdu do vozovny. Vzápětí tam začne stavba nové administrativní budovy napříč současným vjezdem, před kterou bude parkoviště pro auta.

Zprovozněním vjezdu do Slovanské aleje budou muset všechny tramvaje vyjíždět z vozovny směrem na Světovar, od Světovaru se budou do vozovny také vracet. „Pravděpodobně až do konce září nebude přímé spojení vozovny s konečnou Slovany,“ připomněl provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků Miroslav Macháň.

Přestavba vozovny by měla skončit v závěru příštího roku.