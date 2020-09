Nechceme šetřit na zdravotnictví, tvrdí lídr sociálních demokratů Grüner

Jak vnímáte současnou situaci ČSSD v regionu zejména v souvislosti s působením pana Bernarda, který nyní jde proti vám?

Myslím, že kolega Bernard s námi hrál jakousi hru. Když opouštěl stranu, pateticky tvrdil, jak jsme špatní. Domnívám se, že si dávno předem dohodl kandidaturu za jinou stranu a pak hledal vhodné zdůvodnění. Před zastupitelstvem, které ho letos odvolalo z funkce na základě jeho návrhu, nám tvrdil, že neví, za koho bude kandidovat. Ale hned po zastupitelstvu se objevily billboardy, kde je s panem Rakušanem, předsedou STAN. Proto vnímám způsob jeho odchodu z ČSSD jako podvod. Byla chyba, že jsme panu Bernardovi umožnili stát se v roce 2016 hejtmanem bez jeho předchozí politické činnosti v sociální demokracii. Poučíme se z toho.

Pokud srovnáte vaší pozici s tou před posledními krajskými volbami, jak na tom dnes jste?

Hůř. Ale ne kvůli tomu, o čem jsem mluvil. Je to zejména kvůli situaci v celostátní politice. Bohužel jsme neuměli dobře prodat to, co ČSSD ve vládě udělala. Ale souvisí to například s omezenými možnostmi při propagaci. Věřím, že se sociální demokracie vrátí na pozici strany s vyšší podporou voličů.



Při nedávném startu kampaně jste uvedli, že chcete zabránit možnému prodeji zavřeného kulturního domu Peklo v Plzni. Pro budovu, která potřebuje na rekonstrukci zhruba 700 milionů, hledá kupce město Plzeň a vaši plzeňští zastupitelé proti tomu nevystupovali, s možností prodeje problém neměli. Není to zvláštní?

Určitě. Problém je v tom, že město je v nelehké ekonomické situaci. Pokud zastupitelé města vidí, že kvůli koronavirové krizi příjmy města klesnou, rozumím, že připouští prodej budovy. Město nabídlo budovu kraji, ale nemyslím, že kraj tady je od toho, aby přebíral objekt, kde je zásadní problém. Myslím, že je možné budoucnost Pekla vyřešit ve spolupráci města, kraje a možná i nějaké soukromé společnosti. Byla by škoda, kdyby to skončilo tak, že Peklo spadne až si ho koupí nějaká firma a ukáže se, že její projekt není životaschopný. Rádi bychom tedy společnými silami vrátili kulturnímu domu Peklo život a z památkově chráněné části udělali zase kulturní zařízení. Velký sál má velmi dobrou akustiku a mohl by se stát domovskou scénou Plzeňské filharmonie. Pokud je objekt památkově chráněný, mohl by přispět i stát.



Deklarovali jste také, že chcete zabránit prodeji městské budovy, ve které sídlí poliklinika ve čtvrti Plzeň-Slovany. I to se probíralo na zastupitelstvu města a zástupci ČSSD proti záměru dům prodat nijak nevystupovali. Nezdá se vám, že se špatně domlouváte

Je pravda, že tady trochu chybí komunikace mezi zástupci Plzně a kraje nad některými zásadními věcmi. Zdravotnictví v Plzni je důležité i pro kraj a v tomto případě navíc kraj posílá ročně 14 milionů na provoz záchytné protialkoholní stanice. Provoz té budovy není ztrátový a město za pronájem ročně dostává čtyři miliony. Plzeňskému kraji přitom chybí vlastní zdravotnické zařízení právě v Plzni. My tu budovu nemusíme vlastnit, ale mohli bychom pomoci udržet zdravotnické zařízení ve veřejném vlastnictví. Pro kraj by bylo navíc zajímavé, pokud by spolupracovalo s krajskými nemocnicemi například ve Stodu při jednoduchých operačních zákrocích.



Jak chcete ale přebít nabídku soukromé firmy, která za budovy polikliniky nabízí 125 milionů korun?

Nechceme soutěžit se soukromou firmou. My si myslíme, že by to zařízení mělo zůstat ve veřejném vlastnictví. Pokud se město rozhodne budovu prodat, nic s tím neuděláme. Ale teď říkáme, že kraj by se mohl na jejím provozu podílet.

Ve volebním programu uvádíte, že chcete zajistit dostupnou a rovnocennou zdravotní péči v celém kraji. Myslíte, že může být opravdu všude rovnocenná? Jak to chcete zajistit například v pohraničí?

To se týká krajského zdravotnictví a krajských zdravotních zařízení. Máme připravený projekt rekonstrukce Rokycanské nemocnice. Do Stodské nemocnice už kraj investuje desítky milionů korun, aby se tam pro pacienty vylepšilo prostředí i zázemí pro personál. Zdravotní péče je v Plzeňském kraji na dobré úrovni a my ji chceme udržet. Chceme, aby nebyly rozdíly mezi Klatovskou, Stodskou nebo Rokycanskou a Domažlickou nemocnicí v úrovni poskytované péče. Vedle toho potřebujeme, aby nám co nejlépe fungovala záchranka, do které dáváme o tři sta milionů víc, než má ze zdravotního pojištění.

Delší čas ale existuje například značný problém s nedostatkem personálu v Domažlické nemocnici, kde je proto zavřené lůžkové oddělení interny. Víte, co s tím?

S tímto problémem zejména v příhraničí si nevědí rady ani v jiných krajích. Pokud se lékařům nabízí za hranicí mnohem větší platy, je to složité. Do budoucna zřejmě bude třeba si říct, jaká oddělení v jednotlivých nemocnicích má cenu držet v provozu. My na zdravotnictví rozhodně nechceme šetřit, ale už teď je vidět, že všechno nezáleží jenom na penězích. Kraj se bude muset po dohodě s dotčenými obcemi dohodnout, jakou péči v jednotlivých oblastech bude možné zajistit.

Takže připouštíte redukci oddělení v nemocnicích?

Není to vyloučené. Možná se dospěje k tomu, že v jedné nemocnici výborně dělají ortopedii a v jiné zase něco jiného. Pokud odborníci vyhodnotí, že někde některý z oborů nemá perspektivu a domluvíme se se zástupci měst a obcí, můžeme kvalitní péči zajistit o dvacet kilometrů dál. Ale jde i o to, aby se stát postaral o to, že budeme mít dost erudovaných lékařů.

Ivo Grüner 50 let

ženatý, tři děti

žije v Žihli na Plzeňsku

od roku 1997 je členem ČSSD



od roku 1998 je místostarostou obce



v roce 2008 se stal náměstkem hejtmana kraje pro regionální rozvoj, pozici si udržel dosud



Před volbami tvrdíte, že chcete podporovat výstavbu zařízení pro seniory. Před volbami v roce 2016 ČSSD slibovala výstavbu nového domu pro seniory a nepostavilo se nic. Kapacita těch současných ale nestačí. Změní se to?

Generace stárnou a největší problém je ve venkovských oblastech, kde zůstávají senioři, zatímco mladí odcházejí do větších sídel. V péči o seniory pomáhají terénní služby, ale ty už v některých případech nestačí. Měli jsme připravený projekt v Plzni, ale neshodli jsme se s městem na výběru místa a nezískali od státu dotaci. Nyní máme připravenou dostavbu s rekonstrukcí domova v Kralovicích, kde bychom chtěli zdvojnásobit kapacitu. Také chceme dotáhnout do konce plán na úpravu domova v Liblíně.

Slibujete zlepšení veřejné dopravy na venkově. Kraj v tomto volebním období provedl změny systému. Někteří lidé ale výsledek kritizovali. Například na severním Plzeňsku se prý leckde zhoršily podmínky pro lidi dojíždějící za prací do Plzně. Zaznamenal jste to?

Vím o tom, že existuje problém s tím, že některé spoje nenavazují. Myslím, že je to důsledek ne úplně dobré komunikace odboru dopravy s obcemi. Můžeme se dohadovat, kdo za to může. Potíž je, že na severním Plzeňsku jezdí sice spojů dost, ale ne v ten správný čas, a to je zásadní problém. Začali jsme o systému dopravy teď víc diskutovat, mysleli jsme, že bude vše v pořádku, ale je to trochu jinak. Situace se bude se vyhodnocovat a systém pak bude možné upravit.

Ve vašem předvolebním programu prohlašujete, že chcete prosazovat v jednotlivých oblastech zaměstnávání místních lidí a omezovat zaměstnávání cizinců. Jak to chcete provést z pozice kraje?

Zástupci kraje se setkávají se zaměstnavateli v regionu. Víme, že hlavně kvůli požadavkům na výši platů firmy najímají lidi ze zahraničí. Byli bychom rádi, aby nově vznikající provozy byly zaměřené na výrobu s vyšší přidanou hodnotou a spolupracovaly se středními školami. A pokud by zaměstnávaly cizince, tak ty, kteří tady budou žít a nejen přespávat na ubytovnách. To můžeme při jednáních se zástupci společností částečně ovlivnit. Jsou tady už případy, kdy se to povedlo. Například po příchodu jedné firmy do Horšovského Týna se otevřel nový učební obor zaměřený na její výrobu. Začali si tam vychovávat své zaměstnance a využívají místní obyvatele. Podobný model můžeme uplatnit i jinde.

Dokážete si představit, že po krajských volbách budete s ČSSD součástí koalice, ve které bude spolupracovat se STAN s Josefem Bernardem?

Umím si představit, že bych v koalici spolupracoval s hnutím STAN.



Tedy i s Josefem Bernardem?

Dovedu si představit, že bych působil v koalici se STAN. A jak říkal bývalý hejtman, je to o lidech. Takže na rovinu přiznám, že bych těžko hledal vztah s někým, u koho mám pocit, že mě vodil za nos. Myslím, že to se dá pochopit.

A jak se díváte na možnost, že by na úrovni kraje vznikla obdobná koalice, jaká je ta na celostátní úrovni? Tedy ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD?

Je to jedna z možností. Ale myslím, že stejně tak může vzniknout třeba širší koalice více stran.