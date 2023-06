Plzeň hledá způsob, jak zapojit developery do nákladů na vodovodní připojení

Nejdůležitější akcí v tomto směru ale nebudou Švabiny, nýbrž kasárna Slovany, kde vedení města uvažuje o napojení budoucího nového sídliště se šesti tisíci obyvateli. Toto napojení na vodárnu by mohlo stát až miliardu korun.

„Jde nám o vytvoření systémového řešení. Do té doby budeme vše řešit individuálně smlouvami s jednotlivými investory,“ uvedl první náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů.

„Už jste u Švabin domluveni s developery, že se budou podílet na zkapacitnění vodovodní sítě v lokalitě? Mně celý projekt připadá jako umožnění další výstavby developerům bez toho, aby se na tom nějakým způsobem podíleli,“ sdělil zastupitel Petr Suchý z TOP 09.

Na otázku, proč jeho strana, když byla předešlé čtyři roky ve vedení města s ODS, TOP 09, ANO a ČSSD, sama se systémovým řešením nepřišla, odpověděl, že řešení se dlouho hledalo napříč vodárnami v celé republice a našla ho zhruba před rokem a půl Praha.

Hledá se způsob, jak zapojit developery

„Kdyby TOP 09 ve vedení města pokračovala, šli bychom cestou, jakou šla Praha,“ sdělil Suchý s tím, že Praha infrastrukturu, kterou vybuduje, okamžitě převede do dceřinné společnosti, a potom developer, který se připojí, musí zaplatit svoji část. „Nevymýšlejte vymyšlené, protože v tom případě se zdržíte,“ uvedl na zastupitelstvu Suchý směrem k Bosákovi.

Podle Suchého je nejhorší to, že developeři nevědí, co mají od města čekat. „Kdyby firmám s developerskými záměry na Švabinách město řeklo: přispějte nám třeba deset milionů korun, dali by to,“ myslí si Suchý.

Někdejší technický náměstek primátora a primátor Plzně Pavel Šindelář z ODS sdělil, že akci vodárenský soubor Švabiny a Holý vrch podporuje. „Nějakou menší část Švabin to otevře pro budoucí výstavbu a můj dotaz je, jestli vůbec či jak budou koncipovány kontribuce těch, kteří se na to nově napojí?“ ptal se Šindelář vedení města, v jehož čele stojí ANO, Piráti, STAN a PRO PLZEŇ.

Bosák Šindeláře upozornil, že když on byl v pozici technického náměstka, zahajoval a realizoval se projekt vodárenský soubor Litice, probíhala výstavba kanalizace ve Lhotě a další stavby vodárenských sítí. „Nejsem si vědom toho, že byste v těchto oblastech, kde je stop stav, kde je mix developerů a stávajících zákazníků, vyjednával kontribuce od developerů, byť například v Liticích dojde výstavbou vodárenské infrastruktury k významnému zhodnocení,“ poznamenal Bosák.

„Lidé čekající na Švabinách na vodu by mohli být poškozeni faktem, že se bude blokovat výstavba kvůli získání kontribucí od developerů," sdělil Bosák.

Žádosti lidí, kteří na Švabinách léta bydlí

Generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský před zastupiteli uvedl, že investice do Švabin a Holého vrchu není o napojení nových investorů, ale o tom, že jsou zde evidovány nevyřešené žádosti od obyvatel, kteří tam žijí léta. Připomněl, že zmíněných více než 40 milionů korun do nulté etapy tvoří zhruba pět procent z celkového rozpočtu, který bude stát investice do vodárenského souboru Švabiny.

Ten by měl zásobovat vodou další rozvojová území i stávající obyvatele v Doubravce, Červeném Hrádku, Újezdu, Bukovci a Chlumku, kde voda chybí.

Investovat zde bude potřeba kolem 800 milionů korun. Pomůže to také obyvatelům části Doubravky při Rokycanské třídě k Hřbitovní ulici. Podle Bosáka je otázka developerských kontribucí na špičce seznamu agendy, kterou nyní řeší.

„Ředitel Technického úřadu magistrátu to má za úkol, už jsme jednali o dílčích aspektech, zvažuje se ta nejlepší forma,“ sdělil Bosák s tím, že Útvar koncepce a rozvoje magistrátu navíc mapuje stávající dobré praxe z ostatních měst. „Toto je alfa a omega mé práce při jednání s developery. Každé moje jednání s developerem začíná a končí tím, co investor může městu poskytnout za to, když bude město postupovat v součinnosti,“ popsal Bosák.

Podle Suchého je 40 milionů korun na Švabinách kapkou v moři proti odhadované investici kolem miliardy korun kvůli bývalým kasárnám Slovany, kde by odhadem mohlo vzniknout sídliště se šesti tisíci obyvateli. Podmínkou je investice do vodárenské infrastruktury. „Nedovedu si představit, že by tuto miliardu investovalo město, protože se jedná o peníze pro jednoho developera,“ sdělil Suchý. Jde o firmu APB Plzeň Petra Březiny.

Na otázku, kolik by APB muselo zaplatit, kdyby se postupovalo podle podmínek v Praze, Suchý odpověděl, že se to těžko odhaduje, ale možná 50 až 80 procent celkové investice. Bosák již dříve uvedl, že jednání už začala a že v žádném případě nehodlá v otázce příspěvku pro město developera šetřit.