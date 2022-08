Vochov se stále rozrůstá, v obci přitom chybí místa ve školce a obchody

Výstavba ve Vochově stále pokračuje třeba nad rybníčkem, kde vznikl satelit s minimem zeleně a služeb. Reakcí části místních je samostatná volební kandidátka složená z lidí z Vochova, kteří léta usilují o to, aby developer řešil i navazující služby a výsadbu zeleně.

„Zastupitelstvo nedbalo na žádné naše výtky ohledně masivní výstavby, na kterou ale nenavazuje škola ani mnohem větší potřebná kapacita školky, výstavba dětských hřišť, hospod nebo obchodů,“ uvedla lídryně kandidátky Sdružení občanů Vochova neboli SOVA Eliška Svejkovská.

„Domy už tu budou navždycky, ale zkusíme s developerem uzavřít na další výstavbu rámcovou smlouvu, za jakých podmínek bude moci dál stavět,“ konstatovala Svejkovská, která se do Vochova přestěhovala před pěti lety. Za tu dobu se ale podle ní z klidné vísky stalo nevlídné, hlučné místo.

Místostarosta Tomáš Sklenárik (ProVochov) se brání tím, že úřady výstavbu povolily. „My jsme jenom účastníkem řízení. Veškerá výstavba probíhá na soukromých pozemcích, které prodali zemědělci. Obec žádné pozemky developerovi neprodala,“ sdělil Sklenárik.

Obec ale tvoří územní plán, jehož součástí může být i regulační plán či stavební uzávěra. Jan Altman z místního okrašlovacího spolku sdělil, že s kolegy na zastupitelstvu dva až tři roky zpátky několikrát regulační plán navrhoval. „Chtěli jsme developerovi nastavit podmínky, které když splní, může stavět,“ sdělil s tím, že obec ale regulační plán nikdy neschválila.

Sklenárik se brání i tím, že obec loni rozšířila školku z jedné na dvě třídy. „Spolupracujeme s místní soukromou školkou Vochomůrky. Rodičům, jejichž děti se nedostanou do vochovské školky, přispíváme na školné do školky v Plzni a na školné ve Vochomůrkách,“ připomněl Sklenárik.

Starosta Bohuslav Ebermann (ProVochov) uvedl, že stavební projekty prošly stavebním úřadem v Touškově, který na nich neshledal žádné vady a stavby povolil. „Když jsem se stal před 11 lety starostou, měla obec asi 640 obyvatel,“ uvedl loni v prosinci pro Plzeňský deník.

Svejkovská říká, že přibylo tisíc lidí za čtyři roky, a odhaduje, že ve Vochově už žijí zhruba dvě tisícovky lidí včetně nepřihlášených. „Je to hodně. Na druhou stranu jsme tu ale postavili čističku. Byl covid a kdyby se k nám někteří lidé nepřihlásili, tak bychom třeba zkrachovali,“ konstatoval Sklenárik.

Podle Svejkovské to není celá pravda. Do Vochova se přihlásila jen část lidí, kteří tu bydlí. „Aby totiž mohli děti zapsat do školy a do školky, raději zůstávají papírově v Plzni a Vochov na ně pak nedostává od státu žádné peníze z daní,“ popsala.

Obec regulační plán neschválila

Obec s loňským rozpočtem necelých 25 milionů korun ale peníze nutně potřebuje. Na vybudování splaškové kanalizace, která byla dokončena loni, šlo z rozpočtu 64 milionů korun. Celkem stála 144 milionů, z toho 80 milionů korun tvořily dotace. Podle Svejkovské se starousedlíci přesto obávají toho, že kapacita nové kanalizace nebude dostatečná, protože projekt se tvořil v době před masivní výstavbou. To Sklenárik odmítá.

Budovatel kolonie rodinných domků firma Cortusa ale stále láká do Vochova nové obyvatele. „Můžete si zde užívat přírodu, klid a bezpečí. Domy jsou vybudovány v bezprostředním sousedství přírody. Každý den tak můžete s dětmi, partnerem i psíky vyrazit na příjemné procházky,“ inzeruje na webových stránkách projekt Slunečné svahy Vochov 7.

Chybí zde ale dostatek dětských prvků, parčík, les je vzdálený několik kilometrů. Kolik domů v obci firma vybudovala a kolik jich má ještě v plánu, slíbil jednatel Cortusy Ondřej Bunda dvakrát telefonicky upřesnit, ale neučinil to.

Podle Altmana domy docela často mění majitele. „Kupující viděli krásnou vizualizaci, kde je spousta zeleně, kde nechybí informace, jak obec krásně funguje. Ale když se nastěhují a zjistí, že tu není kapacita školky, není tu škola, sociální infrastruktura, jsou zklamaní a odchází jinam,“ poznamenal.