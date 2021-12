Na trase z Klatov do Berouna jezdí nové elektrické soupravy RegioPanter

Náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek řekl, že nasazením nových elektrických jednotek na krajem objednávané spoje se výrazně zvýšil komfort pro cestující.

„Plzeňský kraj patřil k těm zanedbaným. Nyní můžeme konečně říci, že jako kraj jsme na tom nejlépe. Obnova vozového parku dopravce je zásadní, aby lidé měli větší komfort. V podmínkách výběrového řízení na dopravce byl nejen komfort, ale i vybavení nejmodernějším zabezpečovacím zařízením,“ uvedl Čížek.

RegioPantery první generace kraj nasazuje od roku 2018 na linku Horažďovice předměstí - Pňovany. Jednotky druhé generace vyjely poprvé v létě jako přímé spěšné vlaky mezi Plzní, Chebem a Karlovými Vary.

Nyní jich kraj vyslal dalších jedenáct na spojení Klatov a Berouna. „V nových jednotkách nechybějí elektrické jednotky, USB porty pro dobíjení elektroniky, místa pro nabíjení elektrických vozíků nebo bicyklů. Ve výbavě jsou i přebalovací pulty pro malé děti,“ uvedl náměstek generálního ředitele ČD Jiří Ješeta.

Životnost RegioPanterů je plánovaná na 30 let, podle smlouvy by je minimálně 15 let měl ČD nasazovat na linku Klatovy - Beroun.

Soupravy InterJet už nasazené na Západní expresy od konsorcia Škoda Transportation a Siemens mají okna vyrobená tak, že snadněji propouštějí signál pro mobily. Výrobce uvedl, že technologie pro jejich výrobu byla ve střední Evropě použita poprvé.

InterJety pro rychlost až 200 kilometrů v hodině nemají vlastní pohon, musejí mít proto připojenou lokomotivu.