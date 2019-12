Srážkou dvou rychlíků u Horažďovic se bude zabývat Nejvyšší soud

MF DNES podání dovolání potvrdil jeden z obhájců. Proti původně vyměřeným podmíněným trestům Okresním soudem v Klatovech v trvání dvou let a zkušební dobou na dva roky za obecné ohrožení z nedbalosti letos v lednu se oba obžalovaní, výpravčí Ladislav Vlasák a signalista Antonín Špídl, odvolali. Krajský soud v Plzni, který se odvoláními zabýval v létě, pak verdikty klatovského soudu potvrdil.

Při srážce rychlíků u vlakové stanice Horažďovice předměstí na trati Plzeň – České Budějovice se 4. srpna 2015 po 13. hodině zranilo 16 lidí.

Podle závěru vyšetřování bylo příčinou vykolejení rychlíku jedoucího na Plzeň a náraz jeho předposledního vagonu do lokomotivy vlaku čekající na povolení vjezdu do nádraží z opačného směru přehození výhybky pod jedoucím vlakem.

Pětapadesátiletý signalista Antonín Špídl přehodil výhybku v okamžiku, kdy ji přejížděl předposlední vůz rychlíku. Tak se stalo, že přední podvozek předposledního vagonu jel po správné koleji, zadní podvozek a poslední vagon ale přejely na druhou kolej. Na ní stál před vjezdem do nádraží vlak mířící na České Budějovice.

Předposlední vagon narazil do lokomotivy, několik vozů vykolejilo. V té době procházela stanice a vjezdy do ní kompletní modernizací. Ze spisu vyplývá, že signalista přehodil výhybku pod vlakem, aniž by na rychlík viděl. Pochybeních ale zjistili vyšetřovatelé více.

Podle soudce klatovského soudu, který v lednu vyměřil podmíněné tresty, za srážku mohou oba obžalovaní. „Postupovali nedostatečně opatrně při znalostech všech předpisů. Pokud je v železniční stanici nefunkční nějaký systém, všechny osoby musejí jednat s větší opatrností a obezřetností,“ vysvětlil na začátku roku soudce.

Drážní inspekce dospěla k závěru, že výpravčí i signalista sloužili v rozporu se staničním řádem, když nedodrželi obvody pro zajišťování volnosti vlakové cesty. „Sloužili tak, jako by to celé bylo v obvodu signalisty Špídla, a výpravčího Vlasáka zřejmě ani nenapadlo zjišťovat volnost vlakové cesty,“ uvedla již dříve u soudu státní zástupkyně.

