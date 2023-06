V kolejišti u Plzně ležel muž v bezvědomí. Policisté zjišťují, jak se tam dostal

Událost byla původně kolem půl desáté hlášena jako železniční dopravní nehoda, kdy se měl člověk pohybovat v kolejišti a měl ho srazit vlak jedoucí z Prahy na Mnichov.

Složky IZS zjistily, že se na místě skutečně nacházel zhruba třicetiletý muž. Do péče si ho převzali záchranáři z letecké záchranné služby. „Muž nemá zranění, která by odpovídala srážce s vlakem. Ale odpověď, co se stalo, zatím neposkytne, je totiž v bezvědomí. Stabilizovaného jsme jej transportovali do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně,“ sdělila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Na místě pracují dobřanští policisté a také kriminalisté. „Mezinárodní vlak je na nádraží v Domažlicích, kde ho kriminalistický technik ohledá,“ upřesnila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Podle webu Českých drah byla doprava na trase z Plzně do německého města Furth im Wald v úseku v úseku Stod – Holýšov zastavena zhruba do půl dvanácté.