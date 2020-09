U věznice v Plzni roste soukromá hala, pracovat v ní bude 300 odsouzených

Až třem stovkám vězňů z plzeňské káznice se v příštím roce každý den splní velký sen. Opustí vždy na osm hodin areál jedné z nejznámějších věznic v republice, ve které si odpykávají mnohaleté tresty. Dostanou se mimo přísně střežený areál, za vysokou ohradní zeď se žiletkovým drátem, která obepíná vězeňský areál.

Jenže svobody si stejně neužijí. Budou pod neustálým dozorem pracovat v nové výrobní hale v těsném sousedství káznice.

„Hala bude mít parametry vězeňského zařízení s dohledem příslušníků. S věznicí bude spojená tubusem nebo tunelem, budou tam kontroly vstupu i kontrolní rentgeny. Kromě toho, že se mírně zvýší zaměstnanost, zvýší se i bezpečnost. V současné době do dílen uvnitř areálu věznice musejí auta navážet kovový materiál a pak odvážet výrobky přes hlavní bránu věznice Plzeň. To odpadne, hala bude mít vlastní vjezd, auta do věznice vůbec nevjedou,“ vysvětlil ředitel Věznice Plzeň Petr Vlk.

Podle mluvčí vězeňské služby Petry Kučerové se v případě haly u plzeňské věznice jedná o unikátní projekt. „Jde o první případ spolupráce soukromého subjektu a státu v České republice, kdy se na státním pozemku staví firemní objekt,“ uvedla Kučerová.

Plzeňský projekt může otevřít cestu i pro další věznice, které by chtěly podobným způsobem získat dlouhodobá zaměstnání pro odsouzené. Před dvěma roky, kdy vězeňská služba plán na stavbu haly v Plzni představila poprvé, šéf vězeňské služby Petr Dohnal o něm mluvil jako o průlomovém kroku.



Halu u plzeňské věznice postaví MEA na státním pozemku na své náklady, asi za 150 milionů korun. Po dobu výroby po 30 let bude firma platit určitou platbu za právo stavby, poté hala přejde na stát. První jednání o možnosti postavit halu začala už v roce 2012, řekl jednatel MEA Torsten Wende. „Náklady na postavení haly jsou šest milionů eur, celková investice včetně nových technologií bude téměř deset milionů eur,“ řekl Wende ČTK.

Va věznici se uvolní výrobní haly

Na výrobě kovových roštů a jejich povrchové úpravě pozinkováním tam budou v hale denně pracovat tři směny, každá až po sto vězních. „MEA vyrobí za týden 25.000 roštů, více než polovinu naší produkce roštů bychom chtěli vyrábět tady,“ dodal Wende. MEA bude dál provozovat výrobu v Domažlické ulici, kam kromě běžných zaměstnanců dochází za prací také několik vězňů. Firma spolupracuje s věznicí a zajišťuje pro vězně práci od roku 2000.

Až vězni v příštím roce začnou pracovat v nové hale, věznice bude moci pronajímat opuštěné haly uvnitř věznice dalším fimám, které budou mít práci pro odsouzené. V nich pak mohou najít práci další trestanci.

Před pěti lety začala stavba výrobní haly pro zaměstnávání odsouzených vedle areálu věznice ve Světlé nad Sázavou. Na rozdíl od Plzně tam stavěla halu soukromá firma na soukromém pozemku.