Návštěva amerických veteránů se uskuteční u příležitosti 81. výročí osvobození Československa. Podle historika Jiřího Klůce půjde o největší delegaci amerických veteránů, která do Česka dorazí od roku 2019.
Zároveň může jít o jednu z posledních příležitostí osobně se setkat s přímými účastníky těchto historických událostí.
Mezi hosty nebude chybět ani stoletý Harry Humason, který se oslav zúčastnil již v loňském roce. Doplní ho další dva veteráni, včetně 105letého Dominicka Critelliho. „Ten se tak stane nejstarším americkým veteránem, který kdy Českou republiku navštívil. Skutečnost, že ve věku 105 let absolvuje cestu přes Atlantik, činí tuto návštěvu zcela výjimečnou,“ upozorňuje zakladatel vzdělávací platformy Witnesses of War Jiří Klůc, díky jehož iniciativě se cesta veteránů do Česka může uskutečnit.
Během svého pobytu veteráni navštíví Plzeň i další místa v západních Čechách, včetně Chebu a Lokte, kde byla na konci druhé světové války podepsána jedna z kapitulací německé armády.
Zavítají také do Prahy, kde je čeká program připomínající osvobození Československa. Pro vzácné hosty organizátoři připravili i několik překvapení.
Harry Humason sloužil u 5. pěší divize pod velením generála Pattona. Na evropské bojiště byl nasazen na jaře 1945, kdy se podílel na osvobozování Frankfurtu nad Mohanem a později i oblastí v československém pohraničí. Jeho jednotka bojovala například u Soumarského mostu na řece Teplá Vltava nedaleko Volar.
Cesta veteránů do České republiky je Klůcovou soukromou iniciativou, jejíž realizace je možná především díky podpoře veřejnosti. „Část nákladů se podařilo pokrýt díky spolupráci s americkou neziskovou organizací Mission Margraten, ale více než 200 tisíc korun stále chybí. Se třemi veterány přijíždí také doprovodný tým – pečovatelé i zdravotník, celkem jde o dvanáct osob, aby vše proběhlo hladce. Náklady na dopravu, ubytování, stravu i logistiku se pohybují ve stovkách tisíc korun. Velmi si vážím každého, kdo se do veřejné sbírky na Donio zapojí. Je to to nejmenší, jak můžeme poděkovat lidem, kteří bojovali za svobodu Evropy,“ říká Klůc.
Veřejnost se bude moci s veterány setkat také osobně. V Praze proběhne beseda spojená s autogramiádou.
Organizátoři zároveň kladou důraz na zapojení mladé generace. Součástí programu je návštěva školy a setkání se žáky a studenty. Další školy se zapojují například psaním děkovných dopisů.
„Pro mnoho dětí bude mimořádným zážitkem setkat se s člověkem, kterému je 105 let a který cestuje přes půl světa, aby se po desítkách let vrátil na místa, kde pomáhal osvobozovat Evropu. Právě osobní příběhy jsou klíčem k tomu, aby historie nezůstala jen v učebnicích,“ dodává Klůc.
Harry Humason se do Evropy vrátil po válce poprvé v loňském roce. Aby navštívil místa, která v roce 1945 pomáhal osvobozovat, si tenkrát vzal půjčku. Do té doby neměl o plzeňských Slavnostech svobody ani tušení. V Americe ho vypátral právě Jiří Klůc.
Češi se nakonec na jeho cestu snů složili. Historik na sociální síti kritizoval město Plzeň, že veteránovi nezaplatilo letenky ani stravu a že si politici na veteránově účasti takzvaně honili triko, a přitom na tom, že do Plzně přijel, neměli žádnou zásluhu.
4. května 2026