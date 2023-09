Zemřel americký veterán Robert Muthersbaugh, s Pattonem osvobodil Plzeň

Muthersbaugh byl bývalým radistou 18. praporu obrněné pěchoty americké 16. obrněné divize a dne 6. května 1945 byl osobně přítomen vstupu prvních amerických jednotek pod vedením generála George Pattona do západočeské metropole.

Robertu Muthersbaughovi bylo na konci války 23 let. Během konfliktu získal medaili Bronze Star Medal, což je čtvrté nejvýše postavené ocenění za hrdinské a záslužné činy.

„Do přístavu Le Havre ve Francii jsme dorazili 19. února 1945. Rychle jsme se přesunuli do Remeše a Verdunu a poté do oblasti poblíž německého Mainzu. Postoupili jsme do Norimberku, kde nás podporovala 80. pěší divize,“ vzpomínal po válce osvoboditel. „Přes Rozvadov, Tachov, Stříbro a Bor jsme dojeli i do Plzně. Do Plzně jsme vjeli 6. května 1945 kolem osmé hodiny ranní. Myslím, že naše obrněné vozidlo bylo jedno z prvních, které se dostalo do Plzně. Zůstali jsme zde až do září 1945.“

Radista litoval, že Američané nemohli osvobodit i Prahu. „Nikdo neznal důvod, ale říkali: Ne, dál nemáme povoleno jít,“ vyprávěl před lety válečný veterán.

V polovině října 2021, kdy oslavil sté narozeniny, zaslal Muthersbaughovi tehdejší primátor Plzně Martin Baxa do amerického Connecticutu dopis s gratulací a se stříbrnou pamětní medailí k 75. výročí osvobození.

Muthersbaugh Plzeň po válce nikdy nenavštívil, přestože o to velmi stál. Nedovolil mu to zdravotní stav. Rád vzpomínal na nadšené a vděčné davy, které nikde jinde, než v Plzni neviděl.