Zemřel belgický veterán, který přišel s generálem Pattonem do Holýšova

O smrti Louise Gihoula informovalo na svém webu město Plzeň.

Louis Gihoul byl posledním žijícím veteránem, který v květnu 1945 přišel s armádou generála Pattona do Holýšova na Domažlicku. Kamarádi mu říkávali Lulu a byl vždy čestným hostem plzeňských květnových Slavností svobody. Po Plzně a do Holýšova jezdil pravidelně.

„Louise jsem měl moc rád, sršel vždy během návštěv Plzně dobrou náladou a měl neuvěřitelnou energii. Ještě po své devadesátce byl schopen odřídit autem cestu z Bruselu do Plzně. Bude nám moc chybět,“ zavzpomínal na veterána bývalý primátor Plzně a současný ministr kultury Martin Baxa.

Gihoul nechyběl ani na letošních slavnostech. V jeepu absolvoval jízdu po městě během oblíbeného Convoy of Liberty.

Louis Gihoul se narodil v roce 1923. Za války začal studovat techniku, ale v roce 1942 odmítl odejít na práci do Německa. Místo toho se zapojil do odboje.

Po osvobození Belgie americkou armádou vstoupil jako dobrovolník do 17. střeleckého praporu, který byl nasazen spolu s 3. americkou armádou.

Gihoul nebyl na konci války přímo v bojových jednotkách, ale v týlu a s dalšími vojáky střežil v Holýšově některé objekty, které americká armáda osvobodila. Například tamní koncentrační tábor.

Po válce Gihoul dostudoval a až do roku 1962 pracoval v koloniální správě Belgického Konga. Potom přesídlil do Kanady, odkud se v roce 1992 vrátil zpět do Belgie.

V roce 2008 se stal čestným občanem Holýšova a loni v říjnu mu holýšovská delegace přivezla do Belgie Cenu města Holýšova.