Venkovní bazén na plzeňských Slovanech zakryje už na podzim nafukovací hala

V současné době dělníci pracují ve vnitřním bazénu i ve venkovním areálu. „Dělají se dvě stavby současně. Jedna uvnitř, vnitřek je zavřený, protože je rozkopaný. U venkovního bazénu se pracuje za provozu. Staví se základy pro technickou část, kde budou zařízení pro nafukovací halu. Připravuje se také odvodnění haly,“ prohlásil ředitel bazénu Tomáš Kotora.

Ten tvrdí, že zastřešení venkovního bazénu musí být hotové na podzim. „Potřebujeme ho mít zakrytý do konce října. Pracuje se tedy na tom, aby v době, kdy kvůli počasí do venkovního bazénu nebudeme moci pouštět lidi, bylo možné využít nafukovací halu. Ve vnitřním bazénu se totiž pravděpodobně bude pracovat až do Vánoc. Takže od konce října by lidé neměli kde plavat,“ uvedl.

Nafukovací halu bude možné využívat i po opravě vnitřního bazénu. „Vždy na podzim ji znovu použijeme. Na léto ji sbalíme a v září zase nafoukneme. Takže v podstatě tři čtvrtě roku budeme mí dva kryté padesátimetrové bazény,“ říká Kotora.

Rekonstrukce vnitřního bazénu odstartovala letos 1. července. Hlavním důvodem byla nutná obnova rozvodů vody, které byly v provozu zhruba čtyřicet let. Navíc z prostoru bazénu prosakovala voda, která se dostávala do technologických zařízení a také ohrožovala spodní část objektu.

V rámci rekonstrukce je nutné odstranit starou podlahu, vyměnit rozvody a svody vody a pak vybudovat podlahu novou. Při akci také vznikne nové zázemí pro členy plaveckého klubu.

Postupné přestavby bazénu na Slovanech zahájilo město už v roce 2018. První etapa byla dokončena v roce 2019. Vznikl tehdy například nový dětský bazén, přestavěný byl výměník a kotelna. V další etapě vznikly nové šatny a byly upravené vstupní prostory.