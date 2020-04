Na jaře bývalo v Boleváku nejvíc vody, letos je hladina o metr níž

Dnes je podle Richarda Havelky ze Správy veřejného statku hladina Velkého Boleveckého rybníka o metr níž, než bývala ještě zhruba před třemi lety. Na jaře v něm přitom bývalo vody nejvíc. Letos je stav už na první pohled jiný.

Zástupci města začali loni jednat o možnosti vodu do Boleváku dočerpat. Zatím však projekt není připravený, a není ani rozhodnuto, odkud by se voda do rybníka čerpala. Vše nasvědčuje tomu, že pokud se skutečně bude Bolevák dopouštět, pak pravděpodobně až v roce 2022.

„V rybnících podle mého odhadu chybí celkově kolem milionu metrů krychlových vody, což představuje množství, které odpovídá celému Boleváku,“ říká Richard Havelka, který má na starost správu městských lesů i rybníků.

Loni uváděl, že v největším rybníku byla hladina o 80 centimetrů níž než v době dostatku vody. „A letos je to ještě horší. Teď už je o 97 centimetrů níž,“ popisuje. Připouští, že v minulosti právě na jaře bývala hladina nejvýš.

„Bolevák je v posledních letech závislý především na podzemní vodě. Problém s vysycháním Boleveckého potoka, který soustavu zásoboval, trvá od konce devadesátých let. Mám studii z roku 1998 a už tehdy byl průtok v potoce zejména v létě kolem půl litru za sekundu. Celou soustavu držela dlouho podzemní voda. Asi až do roku 2018, kdy zřejmě výrazně klesla. Od té doby je s vodou v rybnících zásadní problém,“ vysvětluje.

Krátké mírné deště podle Havelky nepřinášejí v podstatě žádnou změnu k lepšímu. „Všechno, co při nich spadne, se vsákne,“ konstatoval.

Velký pokles hladiny hodně komplikuje činnost speciální lodi, kterou správci rybníku používají k sekání a odvozu vodních rostlin. Místo pro vykládání rostlin zbylo jediné nedaleko hráze.

„Ale i to je už problematické. Příští týden se budeme snažit místo o maličko prohloubit, aby se tam mohla loď dostat,“ řekl Havelka. Obává se, že když úbytek vody bude pokračovat a hladina klesne o dalších dvacet třicet centimetrů, loď už se do zadní části rybníka nedostane a rostliny se tam příliš rozbují. Značná část Boleváku by pak byla pro koupání těžko použitelná.

Pokud by hladina klesla proti dnešku o dalších půl metru, pak by už podle Havelky byla mělčí část Boleváku na suchu.

Irena Tolarová ze Správy veřejného statku připravuje prověření možností dočerpat do rybníku vodu. Ve hře jsou tři varianty. Brát vodu z řeky Mže, použít vodu, která prošla čistírnou odpadních vod, nebo využít vodu z nádrží, které by se vyhloubily na břehu řeky. Ve všech případech by bylo nutné vodu ošetřit, aby měla dobrou kvalitu.

Ve hře jsou tři varianty, jak vodu do rybníka dočerpat

„Zadali jsme průzkumné práce a bude se v letošním roce testovat. Město nám na to přislíbilo peníze,“ sdělila Tolarová. Řekla, že pravděpodobně v září přijede kvůli prověření variant do Plzně mobilní testovací jednotka, která by zjistila, s jakou kvalitou vody je možné v jednotlivých případech počítat.

„Zjistilo by se tak, jak náročné by bylo vodu dostat do kvality, kterou bychom pro rybník potřebovali. Pak by se mělo zvážit, jak by varianty byly finančně náročné,“ konstatovala Tolarová.

Pokud se letos rozhodne o výběru řešení, pak by se v příštím roce mohlo začít pracovat na projektu.

Sucho v Plzni odhalilo ostrov uprostřed Boleváku (26. 7. 2018)

VIDEO: Sucho v Plzni odhalilo ostrov uprostřed Boleváku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu