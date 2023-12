Divák se nudit nebude, věří režisérka detektivní hry od Agathy Christie

Schlegelová už v Plzni uvedla jinou hru věhlasné autorky detektivek Past na myši, která se na západě Čech setkala s velkým úspěchem.

„Jsem ráda, že teď padla volba na Pět malých prasátek, což je jeden z mých nejoblíbenějších románů. Nejde tam jen o detektivku, ale také o velmi silný příběh jedné rodiny a vztahů mezi jednotlivými členy. Děj má zajímavou strukturu, kdy se vyšetřuje vražda, která se stala před šestnácti lety. Jsou tam tedy dvě jasně odlišené časové roviny. To nám umožňuje na jevišti dynamicky střídat doby. Tím pádem doufám, že příběh odvyprávíme tak, že se divák nebude nudit,“ říká Schlegelová.

Nicméně přepínání mezi dvěma obdobími není jednoduché. „S různými časovými rovinami se hezky pracuje ve filmu, kde můžete herce v klidu převléknout, nalíčit, omladit. Na divadle je to samozřejmě komplikovanější. Musíte si vše dobře promyslet už na začátku přípravy inscenace,“ dodává.

Inscenace navíc musí fungovat jak pro diváky, kteří ji vidí poprvé, tak pro ty, co už příběh znají. „Na jednu stranu musíme diváky stále mást a svádět ze stopy, na druhou vše musí být tak, jak se to doopravdy odehrálo. Protože ti, co už ví, kdo je vrah, se soustředí na detaily a sledují, zda všechny reakce a věci sedí. Každá emoce, každá věc musí mít víc významů. Myslím si, že pro všechny, i pro herce i pro režiséra, je toto nejtěžší, ale zároveň to nejzábavnější na přípravě inscenace,“ podotýká režisérka.

Každá emoce musí mít víc významů

Román Pět malých prasátek poprvé vyšel v roce 1943. Řada kritiků jej řadí mezi nejlepší počiny Agathy Christie. Divadelní adaptaci napsala sama Christie v roce 1960.

Ve středu vyšetřování je slavný detektiv, kterého si zahrál Michal Štěrba. „Vždycky jsem si chtěl zahrát Sherlocka Holmese, nicméně jsem rád i za tuto příležitost. Je to skvělé sedět prakticky dvě hodiny a poslouchat a pak vždycky po pětačtyřiceti sekundách položit otázku, která když nezazní, tak hra v podstatě zkolabuje. A po tomhle dvouhodinovém sezení si dám dvacetiminutový monolog,“ popisuje dojmy ze své role Michal Štěrba.

Na jevišti se představí také Nicole Tisotová, Andrea Mohylová, Petr Urban, Jan Maléř, Jaroslav Matějka, Jana Kubátová, Jana Ondrušková, Marek Mikulášek, Eliška Vocelová a Matyáš Darnady.

Děj vypráví o mladé ženě Carle, která v den své plnoletosti obdrží dopis od své matky, jež byla před šestnácti lety shledána vinnou z vraždy svého manžela a odsouzena k trestu smrti. Matka však v dopise, který napsala před svou smrtí, ujišťuje dceru o své nevině. Ta je rozhodnutá dopátrat se pravdy, ať už bude jakákoli.