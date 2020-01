Muže obviněného z vraždy podnikatele v Klatovech podezírají i ze žhářství

„Vrchní komisař obvinil šestačtyřicetiletého muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Obviněný vešel do areálu firmy a u vozidla zaútočil nožem rychle a bez varování na čtyřiapadesátiletého muže. Poškozený na následky zranění, i přes veškerou péči lékařů, zemřel,“ sdělila policejní mluvčí Martina Korandová.

Dodala, že policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Muži hrozí až dvacet let vězení.

Stejný muž by podle všeho mohl stát také za žhářským útokem ve Velkém Boru, kde bydlí jeho bývalá manželka. V úterý brzy ráno zde shořela dvě osobní vozidla. Podle serveru Novinky.cz muž úmyslně polil auta benzinem a zapálil.

Policie potvrdila, že případem se zabývá. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ sdělila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Doplnila, že vozy Škoda Felicia a Ford Galaxy začaly hořet na volném prostranství před rodinným domem. Škoda na vozidlech se odhaduje na 160 tisíc korun.

Vražda klatovského podnikatele se stala ve středu ráno. Pachatele bezprostředně po útoku zadrželi zaměstnanci firmy a další svědci, kteří muže předali přivolaným policistům.

Podle zjištění MF DNES je útočníkem bývalý zaměstnanec autodopravy, který před zhruba třemi týdny dostal výpověď, protože přišel o řidičský průkaz.

Podle místních to byl bezdomovec, který přespával v autě i v kamionu. Pak bydlel v bytě, který zajišťovala firma. „Když přišel o práci, údajně se měl také vystěhovat z firemního bydlení. To byl asi důvod, proč to (vraždu, pozn. red.) udělal,“ řekl muž, který dění ve firmě dobře zná.

Útočník čekal na svého bývalého šéfa venku na benzinové čerpací stanici, která sousedí s areálem autodopravy. Když ho spatřil, vydal se za ním a nožem ho napadl na dvoře areálu. Muž na místě zemřel.

Středeční událost z Klatov není první vražda, kterou se letos policisté v Plzeňském kraji zabývají. Hned na Nový rok řešili konflikt dvou mužů v Hrádku na Rokycansku, který skončil pobodáním jednoho z nich. Jednačtyřicetiletého podezřelého policisté zadrželi a následně obvinili z pokusu o vraždu.

Kriminalisté se od minulého týdne také zabývají smrtí devětaosmdesátileté ženy a dvaašedesátiletého muže v jejich domě v Dolcích u Přeštic na Plzeňsku. Zatím ale neřekli, zda to byla vražda nebo ne.

Loni se v kraji stalo pět vražd.

