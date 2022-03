V Rusku s válkou souhlasí ti, kteří nepoužívají internet, míní student

Jak se dostane Rus do Česka na studia?

Půl napůl to byla vůle rodičů a moje rozhodnutí. Řekl jsem, že chci odejít. Dali mi na výběr několik měst v Rusku a Česko. Společně jsme nakonec vybrali Česko. Nevěděl jsem, kam jedu, odhadem dva roky jsem se tu necítil dobře, protože jsem měl v Rusku kamarády, byl jsem zvyklý na tamní mentalitu, když ale po delším pobytu srovnám život v Česku a v Rusku ve městě na ostrově Sachalin, tady je to úplně jiný, lepší život, jsem rád, že jsem ve vaší zemi.

Když jste sem přijel, byl to šok?

Nebyl to šok, ale necítil jsem se tu dobře, komfortně. Dva roky mi trvalo, než jsem se adaptoval. Měl jsem tu sice kamarády, ale ne blízké kamarády. Dva roky po příjezdu jsem bydlel v Mariánských Lázních, což je malé město. A protože jsem byl cizinec, nemohl jsem tam najít práci. Protože tam žilo málo lidí, bylo těžké se s někým skamarádit.

Musel jste se tu živit sám?

Měl jsem podporu od rodičů, když jsem se ale po dvou letech odstěhoval do Prahy, živil jsem se sám. Před třemi lety jsem se přestěhoval do Plzně, protože jsem tu chtěl studovat medicínu, což byl sen mojí maminky.

Vrátíte se někdy zpět do Ruska?

Do Ruska se vrátit nechci.

Rodiče by ale byli asi rádi, nebo ne?

Maminka před dvěma lety zemřela, s tatínkem nejsem v kontaktu. Živím se sám doučováním a překlady. Doučuji například 14letého žáka ruštinu, konverzuji s jedním čtyřicátníkem, který vládne čtyřmi jazyky a chce umět i ruštinu.

Karlova univerzita, kde studujete, nehodlá ruským studentům pozastavovat studium. Je to rozumný postoj?

Určitě je, protože každý Rus není Putin. Já osobně se už cítím spíš jako Čech než Rus.

Zažil jste jako Rus šikanu nebo otázky typu, co tu děláte, když útočíte na Ukrajinu?

Nezažil. Možná to přijde v budoucnu.

Mluvíte o tom, že se nechcete do Ruska vrátit, jaký status v Česku máte?

Jsem tu na studentské vízum. Každý rok ho musím prodlužovat. Zatím to bylo bez problémů. Po deseti letech je možné požádat o trvalý pobyt. Chtěl jsem požádat, ale začala válka.

Jak jste reagoval, když ruská armáda zaútočila na Ukrajinu? Čekal jste to?

My jsme to s přítelkyní nečekali. Nikdo to neočekával, analytici ani politologové to neočekávali, pro celý svět to byl šok. Myslím si, že Putin má psychickou poruchu.

Co tím myslíte? Mnoho lidí říká naopak to, že jedná racionálně...

Člověk, který má 20 let neomezenou moc, stoprocentně není v kontaktu s realitou.

Co válce říká vaše přítelkyně?

Má rodinu na Ukrajině ve městě Lvov, kde už ostřelování také začalo. Ale rodina nechce odejít. Přítelkyně se o ni bojí.

Máte kamarády mezi Ukrajinci?

Většina lidí, se kterými jsem v kontaktu a s nimiž v Česku kamarádím, jsou Ukrajinci, jedna kamarádka je Češka. Odkud člověk pochází, to je pro mě na posledním místě. Především jsou pro mě důležité vlastnosti člověka.

Potkali jsme se ve chvíli, kdy jste jako dobrovolník pomáhal ukrajinským uprchlíkům. Pro čaj si tehdy přišla paní, která na otázku, jaký má názor na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, odpověděla, že kdyby byl loajálnější k ruskému prezidentovi Putinovi, válka by nebyla...

Je to pravda. Kdyby byl vstřícný vůči Kremlu, válka by nebyla. Rusku se nelíbí, že se Ukrajina chce přiblížit Evropě. Nevím, proč se mu to nelíbí.

Co by se stalo s Ukrajinou, kdyby byla loajální k Putinovi?

Stala by se z ní skoro stejná země jako Bělorusko.

Umíme se vžít do pocitů lidí utíkajících před válkou z Ukrajiny?

To, co se na Ukrajině děje, je strašné. To se v dnešní době vůbec nemělo stát. Vůbec tomu nerozumím. Ale také vím, že většina vojáků, kteří jedou z Ruska na Ukrajinu, vůbec nevědí, kam jede.

Znáte někoho z ruských vojáků?

Naštěstí ne. Občas se dívám na videa ruských vojáků, která točí Ukrajinci. Ptají se jich třeba, jestli vědí, že jsou na Ukrajině a oni nevědí.

Když posloucháte jejich výpovědi, je vám jich líto?

Některých je mi líto. Protože nevědí, kde jsou, dělají přesně to, co jim řeknou. Pro vojáky je to norma, protože ti by měli být poslušní. Ale na druhou stranu musí myslet i vlastní hlavou. Měli by si udělat vlastní názor.

Jste ve styku s někým z Ruska? Jak se propojujete?

Komunikujeme přes sociální síť telegram. Moji ruští přátelé jsou v šoku, nesouhlasí s invazí na Ukrajinu. Souhlasí s ní ti, kteří nepoužívají internet a sociální sítě a proto neznají realitu. Jsou to lidé z venkova, kteří žijí pod hranicí chudoby. Těch je v Rusku většina. Lidé v Moskvě a ve velkých městech většinou Putina nepodporují.

Máte nějaký odhad, kdy válka skončí? Přemýšlel jste o tom?

Odhaduji, že bude trvat do léta.

Akademik Andrej Zubov si myslí, že někdo z okolí Putina tohoto diktátora v krátké době odstraní a válka pak skončí. Jste stejný optimista?

Myslím si, že je minimální šance odstranit ruského prezidenta.

Postupuje Západ ve vztahu k Ukrajině správně? Mělo by podle vás NATO do konfliktu zasáhnout?

Nejsem politik, nejsem odborník, ale nastala doba, kdy je dobré se o to zajímat. Když NATO bude stát proti Rusku, pro lidi v Rusku to bude důkaz, že měl Putin pravdu. Budou mít záminku k tomu vjet i do západní Evropy.