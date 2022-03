Ukrajinka s dětmi našla domov na nádraží v Plasích, otec zůstal bránit město

Opravená nádražní budova v Plasích je jedním z objektů s neobsazenými byty, které Správa železnic nabídla pro ubytování válečných uprchlíků. Jelizavetu Chruščovou s dětmi přivezli do Plas hasiči z Plzně.

„Je to tu velmi krásné, všechno nové. Češi nám moc pomáhají už od 4. března, kdy jsme odešli ze Záporoží. Jsou moc hodní a ochotní,“ popsala novinářům Jelizaveta po příjezdu do nového domova.

Její mladší dcera Darja chodí do druhé třídy, podle svých slov se těší do české školy na nové kamarády. Chce do ní nastoupit nejlépe hned. Starší Káťa je žákyní posledního ročníku ukrajinské jedenáctiletky, s matkou je připravena okamžitě nastoupit do zaměstnání.

„V Záporoží jsem pracovala v leteckém závodě jako kontrolorka montáží, dělnické práce se nebojím. Jestli bude práce, půjdu hrozně ráda,“ řekla ČTK matka dívek.

Otec dětí zůstal na Ukrajině, pomáhá tam bránit jejich město.

K dispozici je i byt v Pačejově

Mluvčí Radka Pistoriusová řekla, že Správa železnic poskytla národnímu koordinačnímu centru před necelými dvěma týdny seznam 29 bytů v České republice, které jsou připravené k okamžitému nastěhování.

„Většinou jsou v nádražních budovách, dohromady v nich je 140 míst. Jako první byly obsazené byty v Karlových Varech nebo Kutné Hoře. Dnes ráno se stěhovala žena s dětmi do Plas. Aktuálně je v nabídnutých bytech 58 uprchlíků, v naprosté většině jsou to maminky s dětmi. Obsazování bytů probíhá ve spolupráci s Krajskými koordinačními centry pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Dokud budou potřeba, uprchlíci v nich mohou bydlet,“ uvedla Pistoriusová.



V Plzeňském kraji nabídla Správa železnic kromě bytu o dvou místnostech na nádraží v Plasích ještě další byty v Horažďovicích a v Pačejově. Ve všech třech městech jsou byty kompletně zrekonstruované. Dříve je využívali přednostové, výpravčí nebo další zaměstnanci drah.

„V Horažďovicích jsou dva byty obsazené našimi zaměstnanci, volný zůstal ten největší, ve kterém může být šest lůžek a k tomu ještě čtyři přistýlky pro menší děti. Původně jsme je nabízeli k pronájmu, ale když nebyl žádný zájemce, nabídky jsme stáhli a byty nabídli koordinačnímu centru pro uprchlíky. V Horažďovicích je budova jen kousek od náměstí. Součástí všech rekonstruovaných bytů je kuchyňská linka. Vybavení bytů i kuchyní pochází buď ze sbírek mezi našimi zaměstnanci, nebo jsme je dokupovali,“ shrnula Pistoriusová.

Když Jelizaveta s dcerami vešla do bytu, v němž chtějí zůstat do konce války na Ukrajině, trojici se rozzářily oči.

Nejen proto, že budou zase normálně bydlet. Děvčata neskrývala radost, že byt je pokrytý wifi sítí, kterou zajistili také lidé ze Správy železnic. Ta také bude rodině platit režii bytu.