Folmavská ulice se zavírá, čeká ji oprava vyjetých kolejí a prasklin

„V úseku mezi ulicemi U Panasoniku a U Letiště je komunikace tak poškozená, že bude nutné odstranit všechny asfaltové vrstvy, recyklovat podkladní štěrkové vrstvy a položit nový asfaltový povrch v tloušťce 18 centimetrů. Ve zbývající části bude nutné odfrézovat svrchní vrstvy asfaltu a položit nový asfaltový koberec,“ vysvětlil náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Uzavření hlavní dopravní tepny se podle odborníků zřejmě neobejde bez kolon a zdržení, pokud se bude muset veškerá doprava ze čtyřproudé komunikace obousměrně vecpat do klasických obslužných ulic vybudovaných mezi průmyslovými areály.

Rada profesionálních řidičů i policistů je jediná. Pokud to bude jen trochu možné, hledejte si své vlastní objízdné trasy. Většinou po dvou třech dnech se situace na oficiální objížďce uklidní, protože mnoho řidičů po prvním uvíznutí v koloně raději jezdí jinudy.

Policejní mluvčí Michaela Raindlová řekla, že objízdná trasa bude vyznačena dopravním značením. „Policisté budou situaci monitorovat při běžném výkonu služby,“ uvedla Raindlová.

Na objízdnou trasu ulicemi U Letiště - Podnikatelská a Obchodní jsou nasměrovaná nejen všechna auta, ale i linky trolejbusů a městských i regionálních autobusů. Městská doprava bude mít místo zrušených zastávek dvě na objízdné trase v Podnikatelské ulici.

„Protože v objízdné trase není trolejové vedení, pro dopravní podniky to znamená, že na trolejbusové linky 15, 17, 18 a N7 budou nasazovaná vozidla vybavená alternativním pohonem, aby úsekem bez trolejí projela,“ potvrdil mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Zatímco do poloviny prázdnin budou řidiči objíždět 1,7 kilometru uzavřené silnice, v srpnu to bude jen 700 nejzničenějších metrů mezi křižovatkami U Letiště a U Panasoniku. Auta, trolejbusy i autobusy budou objíždět jeden blok, jehož součástí je obchodní centrum.

Uzavřená Folmavská ale není jediným problémem v této části Plzni. Až do podvečera 23. června je mimo provoz signalizace přejezdu železniční trati Plzeň - Klatovy v Dobřanské ulici pod plochodrážním stadionem. Tam se kříží trať se silnicí na Valchu.

Oprava Folmavské Kompletní uzavírka 21. června až 2. srpna.

Objížďka pro veškerou dopravu povede ulicemi průmyslové zóny U Letiště, Podnikatelská a Obchodní na velký kruhový objezd U Makra.

Zkrácení uzavřeného úseku 3. až 30. srpna.

Začátkem srpna bude pro veškerou dopravu otevřena už zrekonstruovaná část Folmavské ulice mezi velkým kruhovým objezdem U Makra a ulicí U Panasonicu. Právě po ní nově povede objízdná trasa do Podnikatelské ulice, doprava se pak bude vracet po ulici U Letiště kolem obchodního centra na křižovatku Folmavská - U Letiště.

Řidiči se musejí připravit také na to, že od 28. června do poloviny září bude kompletně uzavřená silnice mezi plzeňskou částí Bílá Hora a okružní křižovatkou Zruč-Senec. Protože v těchto dnech stavbaři už pokládají asfalt ve zbývající části napojení nové silnice kolem Boleveckého rybníka do křižovatky s Plaskou ulicí, je naděje, že tady by omezení mohla záhy skončit.

Stavbaři pokračují v budování nové silnice mezi kruhovými objezdy pod Bílou Horou, tam je úplná uzavírka. Na provizorní silnici smějí jen autobusy a záchranáři, tak to má být přibližně do půlky září.

Kvůli budování lávky pro pěší přes silnici a železniční trať u Koterova bude o prázdninách ještě několik uzavírek ulice U Seřadiště, což je přivaděč od dálnice D5 u Černic do centra Plzně.