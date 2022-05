Pracovník ostrahy dával kolegyni do pití uspávadlo, pak se na ní ukájel

Obžalovanému hrozí za pokus o znásilnění až deset let vězení. Podle spisu docházelo k sexuálním atakům opakovaně od dubna do srpna loňského roku v kanceláři bezpečnostní agentury.

Luboš V. podle žalobkyně přidával kolegyni do jídla nebo kávy omamnou látku. „Poté, co žena usnula, pokoušel se jí sundat kalhoty, sahal jí na prsa a osahával ji na pochvě. Když se probrala, odstrčila ho,“ popsala státní zástupkyně.

Muž, kterému byla uznána invalidita třetího stupně, dnes u Okresního soudu Plzeň-město prohlásil, že je vinen.

Poškozená zpočátku neměla vůbec tušení, že za vším stojí její kolega. Začalo jí ale být divné, že bývá tak často ospalá. Loni v prosinci proto před kolegou dělala, jako že kávu vypila. Místo toho ji však přelila do skleničky a spatřila na dně hrnku bílá zrníčka. Vše pak nahlásila na policii.

Uspávadlo v jídle nebo v pití

Žalobkyně viní muže z pokusu o znásilnění ještě další ženy. S tím ale obžalovaný nesouhlasí.

„V listopadu roku 2021 kolegyni namíchal do jídla nebo pití nějakou látku, po níž žena usnula. Muž ji pak naložil do auta a odvezl k ní domů. Zneužil její bezbrannosti a vysvlékl ji do naha a pokoušel se ji znásilnit. V jednu chvíli se poškozená probrala a řekla mu, ať ji nechá být. Pak zase usnula,“ popsala skutek žalobkyně.

Podle Luboše V. se ale vše odehrálo jinak. Tvrdí, že jeli na návštěvu k bývalému kolegovi, který odešel do důchodu.

„Popíjeli jsme u kolegy a já pak dotyčnou vezl domů. Nikdy jsem nebyl sám, abych jí něco namíchal do pití. Před jejím bytem jsme si pak v autě povídali, líbali se, pochopil jsem, že má o mě zájem. Pozvala mě k sobě do bytu. Tvrdila mi, že proti sexu nemá nic, ale že to zrovna nejde, protože má menses. Pak jsem odešel, k ničemu nedošlo,“ tvrdí souzený muž.

Žena si z toho dne příliš nevybavuje. Do té doby se k ní kolega choval slušně. „Luboš nepil, trval na tom, že bude řídit. Ani si nepamatuju, že bychom spolu odjížděli, ani jak k němu sedám do auta. Opilá jsem nebyla. Procitla jsem až doma v posteli na pár vteřin. Byla jsem nahá, on byl na mě nahý, funěl, asi jsem mu řekla, ať mě nechá být. Nemohla jsem se pořádně hýbat. Chtěla jsem ho odstrčit, ale nešlo to. Nemohla jsem ani mluvit,“ popsala žena u soudu z místnosti pro utajené svědky. Probudila se až o několik hodin později.

Rozsudek v případu zatím nepadl.