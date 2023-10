Plzeň chystá regulaci vizuálního smogu. Vzniká speciální vyhláška

Zástupci města připouštějí, že vyhláška může narazit na odpor majitelů nemovitostí nebo podnikatelů v oblasti reklamy.

Proti reklamním plochám v centru Plzně roky vystupuje iniciativa Vizuální smog v Plzni. Její zástupci upozorňují, že reklamy škodí veřejnému prostoru. „Přemíra reklamního sdělení znehodnocuje pobyt veřejnosti ve veřejném prostoru, degraduje místo, znehodnocuje architekturu a v neposlední řadě formuje estetické cítění veřejnosti,“ zdůrazňují. Právě iniciativa má zásluhu na tom, že se tématem zabývá vedení města. Radnice se v minulých letech snažila nastavit omezující pravidla pro venkovní reklamu.

Výsledek však téměř není vidět a nejviditelnějších a z hlediska vizuálního smogu nejproblémovějších velkých plachet na fasádách domů se omezení nijak nedotkla. Nynější situaci by měla změnit právě připravovaná vyhláška.

Ředitelka Útvaru koncepce města (ÚKR) Irena Vostracká řekla, že regulaci reklamy je možné řešit prostřednictvím územního plánu města a vyhláškou. „Připravujeme tedy návrh řešení ve dvou částech, ale určitě nám nejde o to, že bychom chtěli zakázat reklamu v Plzni úplně. Jde o nějakou regulaci především v centrální oblasti města a významných městských tříd,“ uvedla Vostracká. Tvrdí, že regulace by se měla týkat nejenom velkoplošné reklamy, ale také například menších provozoven, které jsou „obalené“ menšími reklamami.

Ředitelka připomněla, že město už má pravidla, která uplatňuje na svých nemovitostech, aby šlo příkladem. Připustila však, že v důsledku toho reklamy v ulicích celkově nijak výrazně neubylo a v některých případech došlo jen k přesunu na soukromé nemovitosti.

Očekávají se protesty odpůrců

Irena Vostracká ví, že snaha o regulaci v případě vizuálního smogu bude mít dost odpůrců. „Narazíme nejenom na reklamní agentury, ale i na vlastníky pozemků, kterým bude vadit, že přijdou o příjem z reklamních zařízení. Některým lidem nevadí, že mají na vlastním domě nějakou plachtu,“ vysvětluje. Tvrdí, že takové zkušenosti jsou i v jiných městech.

Zástupce iniciativy Vizuální smog Plzně, zastupitel Václav Cinádr (STAN), upozorňuje, že vyhláška k regulaci venkovní reklamy bude potřebovat mít patřičnou právní formu. „Aby nebyla napadnutelná, protože někdo by se mohl chtít kvůli ní soudit, jako se to stalo například v Praze,“ uvedl. Podle Cinádra vyhláška nebude řešit velké světelné reklamní obrazovky, které jsou výraznou součástí vizuálního smogu.

„Ty obrazovky je ale možné řešit prostřednictvím územního plánu. Už jsem kvůli tomu návrh na změnu územního plánu podal. ÚKR by ho měl doporučit. Jde o to stanovit, že by neměly vznikat žádné nové billboardy a bigboardy v centrální oblasti a v architektonicky cenných osách města u památkově chráněných rezervací. A světelné obrazovky jsou dočasné stavby, které povoluje stavební úřad na dobu určitou. Ve chvíli, kdy bude mít úřad oporu v územním plánu, už je nebude muset povolovat,“ vysvětluje.

Cinádr už stejný návrh na změnu územního plánu podával před pěti roky. Neuspěl. Nyní předpokládá, že příprava vyhlášky bude trvat delší dobu a územní plán by se mohl změnit zhruba za dva roky.

Podle Cinádra už existují města, která na omezení vizuálního smogu našla dobrý recept. „Myslím, že nejlepší je v tom Ostrava, kde to za primátora Macury řešili nařízením městské rady. Na základě toho už odstranili tisíce reklamních plachet. Ostravou se inspirují zástupci dalších měst, jako je Třebíč nebo Žďár na Sázavou,“ konstatoval.

Pokusy o regulaci začaly před osmi lety

O možnosti regulovat venkovní reklamu v centru města začali zástupci Plzně mluvit kolem roku 2015. Tehdy se také začala připravovat vyhláška k její regulaci. V roce 2017 však radnice pokus vzdala se zdůvodněním, že o vyhlášku a regulaci venkovní reklamy nemá veřejnost zájem. Zástupci města se pak soustředili na odstranění nelegálních reklamních ploch.

Radní pak v roce 2020 schválili Manuál reklamy ve veřejném prostoru a Plán regulace vizuálního smogu. Doporučovaná pravidla se však projevila v podstatě jenom na nemovitostech ve vlastnictví města, což celkovou situaci v Plzni téměř nezměnilo.