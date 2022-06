Kvůli majetkovým vztahům musela část uprchlíků z malesického zámku jinam

Jde o přesun především žen s dětmi. Někteří obyvatelé malesického zámku si už na místo zvykli a stěhovat se jim moc nechtělo. Někteří ale kriticky mluvili o podmínkách v budově, která není v dobrém stavu pro ubytování stovky lidí.

„U zámku v Malesicích nejsou úplně vyjasněné majetkové vztahy a jsou tam také některé problémy s infrastrukturou, například z hlediska odpadní vody. Od starosty Malesic máme informace, že odvádění splaškové vody není právě ideální,“ vysvětloval důvody přesunu Ukrajinců hejtman Rudolf Špoták z Pirátů.

Starosta Malesic Aleš Tolar ze STAN připomenul i to, že uprchlíci byli na zámku ubytovaní po několika osobách v jedné místnosti. „Sprchy a toalety jsou tam společné na každém patře,“ popsal. Starosta upozornil, že před příchodem uprchlíků byla ubytovna na zámku téměř prázdná.

Městský obvod Plzeň-Malesice má zhruba 900 obyvatel, a tak 120 uprchlíků představovalo celkem výraznou změnu. „Ale za celou dobu s nimi nebyl spojený žádný exces a snažili se zapojovat do zdejšího života,“ konstatoval Aleš Tolar.

Podle starosty téměř polovinu Ukrajinců na zámku tvořily děti. „Třetina z dospělých má práci. Dvě ženy pracují u nás pro městský obvod, jedna z nich chce pokračovat, i když bude dojíždět,“ uvedl Tolar.

Kraj stovku uprchlíků z Malesic přesune na ubytovnu v Čechově ulici v Plzni a do Zbůchu nedaleko krajské metropole. „Primárně lidi, kteří mají zaměstnání, nebo jejich děti chodí v místě do školy, směřujeme do ubytovacích kapacit v Plzni a jejím nejbližším okolí. Ti, kteří nemají na město vazbu, mohou jít dál,“ řekl hejtman.

Nečekaný příliv uprchlíků do Strašic

Kraj se zároveň s případem malesického zámku zabývá i nečekaným přílivem uprchlíků do Strašic na Rokycansku. Do Strašic nedávno v rámci pomoci při řešení situace uprchlíků žijících na Hlavním nádraží v Praze přijelo 35 lidí. Ti podle hejtmana zanedlouho sami odjeli jinam. Nyní ale do obce dorazila další skupina asi padesáti lidí.

„Ti už přijeli bez jakékoliv koordinace s Prahou. Asi se o možnosti bydlet ve Strašicích dozvěděli někde po cestě. My s tím nicméně nemáme problém a probíhá lustrace, kdy se zjišťuje, kdo má nárok na ubytování. Ty, kteří nárok mají, pravděpodobně přesuneme na Tachovsko do Nových Domků,“ uvedl hejtman.

Ti, kteří nepatří mezi uprchlíky před válkou na Ukrajině, nárok nemají. Jejich další cesty bude zřejmě řídit Policie ČR.

Vedení kraje se donedávna obávalo komplikací s ubytováním uprchlíků po konci května, kdy některým končily smlouvy s dosavadními ubytovateli. Zástupci hejtmanství se připravovali na to, že někteří ubytovatelé kvůli začátku turistické sezony už o uprchlíky nebudou mít zájem a budou si chtít své kapacity uvolnit pro jiné klienty. Podle hejtmana však zatím v důsledku toho žádné větší potíže nevznikly.

„Ukazuje se, že ten problém je zatím menší, než se zdál. Některé případy se řeší individuálně a některé lidi přesouváme. Ale nehrozí, že nám uprchlíci zůstanou na ulici. To se nesmí stát a děláme vše pro to, aby se to nenastalo,“ sdělil Špoták.

Vedení kraje odhaduje, že v regionu nyní žije kolem 26 tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny.