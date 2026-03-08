Podle Jana Homolky, ředitele Integrované střední školy Cheb, se ohledně učebních oborů situace v posledních letech obrací. „Zřejmě se vrací do povědomí rčení, že řemeslo má zlaté dno. Řemeslníků je málo a rodiče zjišťují, že když chtějí něco opravit, musejí čekat a je to drahé,“ myslí si ředitel Homolka. Je to jeden z postřehů spojený s letošními výsledky podávání přihlášek na střední školy a učiliště v západních Čechách.
Zlaté dno však mají v myslích uchazečů jen některé obory, protože třeba zedník, obor Výroba a dekoratér keramiky nebo i strojírenské učební obory v prvním kole podávání přihlášek stejně jako v minulých letech propadly.
Podle Homolkových slov je největší zájem o obor Mechanik opravář motorových vozidel, kde škola nabízí 30 míst. „Zájem má 124 dětí, v prioritě 1 jich podalo přihlášku 46. Podobný zájem evidujeme i u oboru Opravář zemědělských strojů, kde jsme na 30 míst obdrželi 36 prioritních přihlášek, celkem ale 101.“
Ze tří přihlášek, které žák může podat, je prioritní ta, která je na prvním místě a žák je odhodlán na tuto školu nastoupit, pokud uspěje při přijímacím řízení.
Na řezníka pět přihlášek, ani jedna prioritní
Zájem je v Chebu také třeba o obor Cukrář, kde se na 12 míst přihlásilo 17 dětí v prioritě 1, celkem pak 59. Tradičně velký převis škola zaznamenala u oboru Kadeřnice, kde na 30 míst přišlo 99 přihlášek, s prioritou 1 jich bylo 39. Ani u oboru Instalatér podle ředitele nebude problém plánovaných 23 míst zaplnit.
Na okraji zájmu jsou v Karlovarském kraji třeba zahradnické práce, obory Malíř či Chovatel, Pekař i Obráběč kovů. Propadl obor Řezník s kapacitou 12 učňů. Na školu přišlo celkem pět přihlášek, jako prioritu si však obor nevybral nikdo.
„Trochu mne to překvapuje, protože naši mladí řezníci slaví úspěchy v soutěžích, jako je Regionální potravina či Dobrota Karlovarského kraje. Ale je to těžké řemeslo, navíc spojené s porážkou zvířat. A to asi málokdo zvládá,“ míní ředitel. Zájem byl i o nový maturitní obor Požární ochrana, kde škola nabízí 30 míst. Přišlo 43 přihlášek, z toho 25 s prioritou 1. „Vzhledem k tomu, že je to úplně nový obor, považuji ta čísla za úspěch. Třídu určitě naplníme,“ dodává Homolka.
Obor Požární ochrana bodoval i v Plzeňském kraji na Střední průmyslové škole dopravní v Plzni. Nabízí 30 míst, prioritních přihlášek přitom dorazilo 50. Bodoval i Autotronik. Dopravka nabízí 60 míst, prioritních přihlášek podali zájemci 78, takže se dá předpokládat, že obor by se měl zaplnit v prvním kole.
Dvě školy, stejný obor, zájem je však různý
Podobné obory na dvou středních školách přitom někdy budí i velmi rozdílný zájem. Příkladem je porovnání Střední školy informatiky a finančních služeb v Plzni a Střední průmyslové školy elektrotechnické a VOŠ v Plzni. Na první škole obor Informační technologie se specializací na datovou analytiku nabízí 60 míst a dorazilo přitom 106 přihlášek. Na druhé škole má podobný obor kapacitu 90 míst a dorazilo méně prioritních přihlášek, než je míst, celkem 79.
„Proč je tomu tak, to se opravdu nedá odhadnout,“ říká vedoucí odboru školství Krajského úřadu v Plzni Jaroslava Havlíčková.
Ve stejné oblasti informačních technologií, tentokrát se zacílením na vývoj aplikací a her, bylo zřejmě prozíravým krokem otevření tohoto oboru na Střední škole Horažďovice. Zájem je totiž větší než počet míst. Prioritních přihlášek dorazilo 19, o dvě víc, než je míst. Škola, která je jako řada dalších hendikepovaná polohou mimo velké centrum, ale bodovala i v dalších kreativních oborech. Více prioritních přihlášek než míst poslali zájemci v případě tříletého oboru Aranžér a čtyřletého Grafického designu. V obou případech se otvírá 16 míst a škola má na kontě po 18 prioritních přihláškách.
Ať otevře jakýkoli obor, je úspěšná. To by se dalo říci o plzeňské Střední odborné škole Nerudovka zaměřené na obchod, užité umění a design. Třeba na obor Multimediální tvorba, kde se otvírá 15 míst, dorazilo téměř čtyřikrát tolik prioritních přihlášek, než je míst, celkem 57. V testovacím režimu je zde první rok lyceum, kde je 30 míst a prioritních přihlášek poslali zájemci 50. Na obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch má Nerudovka 97 prioritních přihlášek. Míst má přitom jen 30, což je převis přes 220 procent.
Letos se může radovat i Střední odborné učiliště stavební v Plzni. Na obor Instalatér má škola na stole 55 prioritních přihlášek proti 36 místům. „Takový zájem zaznamenáváme u oboru každoročně,“ říká zástupce ředitele školy Vladimír Světlík. Podobné je to podle něj u Truhláře. Naopak u oboru Zedník je to devět prioritních přihlášek, přitom nabízí 24 míst.
Největší převis prioritních přihlášek v Karlovarském kraji hlásí tradičně gymnázia. Velký zájem je také o studium cestovního ruchu, informačních technologií nebo profesí jako elektrotechnik či autotronik.
