Ženě vybuchla ve vagině petarda, málem zemřela. Před soudem stane její manžel

Otřesný případ se stal loni 30. září kolem desáté hodiny večer. Podle spisu šestatřicetiletý muž svoji ženu nejprve na ubytovně svázal lepicí páskou, aby se nemohla bránit. „Následně jí do genitálu zasunul petardu a zapálil ji, ačkoliv musel vědět, že výbuch petardy může poškozenou usmrtit,“ stojí v obžalobě.

Ukrajinec zraněné ženě rychlou zdravotnickou pomoc nezavolal, ale jel s ní do téměř 40 kilometrů vzdálené nemocnice v Plzni. Krátce po půlnoci tvrdil lékařům, že ke zranění ženy došlo při ráně do břicha. Této verzi ale zdravotníci neuvěřili a zavolali policisty. Ti muže zadrželi.

Cizinka původem z Moldavska v důsledku výbuchu petardy utrpěla rozsáhlá zranění v oblasti pochvy a musela být okamžitě operována. „Jen díky včasné a vysoce specializované lékařské pomoci nedošlo ke smrti poškozené v důsledku krevní ztráty z mnohočetných trhlin poševní stěny,“ uzavírá obžaloba.

Ukrajinci hrozí za pokus o vraždu až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. Státní zástupce pro něj navrhuje trest odnětí svobody ve výměře 20 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a vyhoštění z České republiky na dobu neurčitou.

Proč muž tak ohavný čin své ženě způsobil, není jasné. V přípravném řízení se k tomu odmítl vyjádřit.

Je to lidský odpad, shodují se místní pro brutálním napadení ženy (2. 10. 2023)