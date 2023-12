Ženu nutil stát na střepech a spolknout prsten. Okradla mě, zdůvodnil u soudu

„Já jí nechtěl ublížit. Ale když řekla: Si myslíš, že bych tě okradla? Tak jsem bouchnul,“ prohlásil dnes u Krajského soudu v Plzni Radek D.

Za vydírání a pokus o těžké ublížení na zdraví mu hrozí až 12 let vězení. Ve vězení už muž, kterému do dvou metrů moc neschází, strávil téměř polovinu svého života. Státní zástupce připomněl, že ani násilí není souzenému cizí.

Například když v roce 2012 opouštěl brány věznice, právě měl odpykaných pět let za jiné ublížení na zdraví.

Teď stojí před soudem za surové napadení partnerky letos na čarodějnice, když ji ten večer navštívil na ubytovně.

Ženu zmlátil dřevěnou nohou od stolu

„Z nezjištěných příčin po ní požadoval každý měsíc do 10. dne částku 15 tisíc korun, a pokud tak neučiní, vyhrožoval, že ji zabije. Pak i přes její protesty hrozil poškozené údery skleněnou lahví alkoholu do hlavy, aby ji donutil ke konzumaci alkoholu. To ze strachu žena učinila. Pak ji kousl nad prso, opakovaně udeřil pěstí různě po těle. Přišlápnutím nohy ji nutil stát na střepech z rozbitého popelníku i ke spolknutí snubního prstenu, který jí násilím sundal z prstu a přes její marný odpor jí ho tlačil do úst až do jejího krku, aby ho spolkla. Rdousil ji, když předloktím své ruky jí tlačil na krk, když ležela na zemi, lapala po dechu a nemohla dýchat. Obžalovaný pak začal ničit nábytek v pokoji a nejméně třikrát poškozenou udeřil dřevěnou nohou z rozbitého stolu,“ popsal státní zástupce.

Radek D. se hájí tím, že kdyby ho žena neokradla, nic by se nesemlelo. „Lituju, že jsem ji několikrát praštil, ale bylo to jen hřbetem ruky. Přes hlavu, přes nos. Udeřil jsem asi třikrát nebo čtyřikrát. Dál seděla, tekla jí krev z nosu. Kdybych jí nějakou nasolil, tak omdlí. Mám přes 120 kilo. Kdybych ji praštil nohou od stolu, to bych ji zabil,“ prohlásil muž, který se s ženou zná podle svých slov asi 20 let.

„Jak jsem ji praštil, došlo mi, že jsem pitomej“

„Několikrát jsem u ní bydlel. Ví, jak se chovám, jakej jsem. Já jsem darebák, ale nedokážu si představit, že bych ji škrtil,“ prohlásil souzený muž. Podle něj mu při návštěvě u ženy zmizely dva mobily. V obalu jednoho z nich měl podle svých slov schovaných 50 tisíc korun.

„O penězích jsem jí neřekl, ptal jsem se jen na pouzdro. Ona je hloupá, asi ji někdo navedl, aby mě okradla. Jak jsem ji pak praštil, tak mi došlo, že jsem pitomej. Víte, já nejsem svatej. Ale pracoval jsem, šetřil jsem si, chtěl jsem bráchovi dokázat, že jsem už jinej,“ tvrdí obžalovaný.

Zraněnou ženu budou soudci teprve vyslýchat. Její dcera přivezla k soudu dopis s lékařskou zprávou z října s vyjádřením lékařky, že výslech oběti u soudu nedoporučuje, že by ho z psychiatrických důvodů žena nemusela zvládnout.

„Máma bere léky předepsané psychiatričkou, špatně spí, má strach, neustále zamyká dveře. Prosila mě, že u soudu nechce být, že se ho bojí, že to psychicky neunese,“ popsala dnes u soudu její dcera.

Soudce ji uklidnil, že matku budou vyslýchat tak, že se s obžalovaným, který je ve vazbě, u soudu vůbec nepotkají. „Mámu přivezu,“ slíbila její dcera. Ta při výslechu uvedla, že se o zmlácené mámě dozvěděla od babičky, ke které zraněná v noci přišla.

„Sedla jsem do auta a jela tam. I když máma nechtěla, volala jsem policisty a záchranku. S policisty jsme pak šli do jejího pokoje. Ten byl v dezolátním stavu, na podlaze krev. Našla jsme tam peněženku a Radkovy doklady, vše jsem předala policistům,“ popsala žena.

Svědkyně uvedla, že se ve svých 17 letech od matky odstěhovala, protože ta tehdy brala drogy.

„Bylo to už neúnosné. Byla na tom špatně. Znovu jsme se začaly stýkat po pěti nebo šesti letech. Říkala, že Radka má ráda, ale mě se to nelíbilo, protože také bral drogy. Věděla jsem, že byl ve vězení. Když mámu odvezla letos v noci na 1. května záchranka do nemocnice, druhý den jsem tam dělala mámě test na drogy ze slin, ten mi dali policisté z Lokte. Výsledek byl negativní. Bylo to poprvé, co jsem jí test dělala. Mám malé dítě a feťáka k němu nepustím,“ vysvětlila dcera zbité ženy. Matka podle ní občas některé drobnosti zveličuje, občas je hysterická.

Obžalovaný při ženině výpovědi občas odmítavě kroutil hlavou. „Chtěl bych se omluvit, i když jste mě očernila,“ prohlásil. Soud by mohl rozsudek vynést ještě v tomto roce.