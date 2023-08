Šumava není jen Modrava či Kvilda, hezky je i jinde, vzkazuje park turistům

Mluvčí správy národního parku Jan Dvořák vysvětlil, že připravovaná koncepce se proto nebude zabývat jenom národním parkem a chráněnou krajinnou oblastí. „Ale zajímáme se o širší oblast mimo chráněná území. Na studii ke koncepci pracuje soukromá firma, která vzešla z výběrového řízení. Má hotovou analytickou část a pokračuje na návrzích praktických opatření. Se správou parku se na tom ještě podílejí Plzeňský a Jihočeský kraj. Máme velký společný zájem,“ vysvětluje Jan Dvořák.

Podle mluvčího má studie odpovědět na otázku, co je třeba udělat pro to, aby se rozložil nápor na nejpřetíženější centra národního parku i CHKO a návštěvnost se rozprostřela do většího území. „Šumavě by to ulehčilo a zároveň by to podpořilo turistický ruch v Pošumaví,“ konstatoval.

Tvrdí, že v těsném okolí národního parku existují lokality, které jsou zbytečně zcela stranou zájmu. Krajský radní pro cestovní ruch Libor Picka tvrdí, že Plzeňský kraj se už delší dobu snaží propagovat méně známá místa.

Podpora turistického ruchu v Pošumaví

„Je to třeba Český les. S ředitelem správy národního parku máme dohodu, že budeme upozorňovat například na to, že při návštěvě Šumavy je možné se ubytovat v Sušici a do národního parku si v případě potřeby dojet na výlet. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se rozšířily podmínky pro pobyt pro lidi, kteří nemusí do nejvyšších partií Šumavy a stačí jim méně náročná turistika,“ uvedl Libor Picka.

Na koncepci zaměřenou na turistický ruch má navázat také koncepce dopravy v oblasti Šumavy. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek je přesvědčený, že zlepšení podmínek turistického ruchu na Šumavě je nutné spojit s dopravními opatřeními v oblasti.

„Šumava potřebuje mít jasně řečeno, kde se bude parkovat, kde bude jezdit veřejná doprava po celý den, aby návštěvníci nemuseli jezdit autem do všech těch vesnic a pak tam složitě hledat parkování, protože se majitelé restaurací a penzionů brání, aby u nich turisté parkovali a chtějí mít místa pro své hosty. Návštěvníci pak často bloudí auty a neví, kde zastavit. Tohle bychom potřebovali odstranit jednotnou koncepcí dopravy,“ řekl Čížek.

Náměstek tvrdí, že se už na vzniku koncepce domlouval se zástupci správy parku i Jihočeského kraje. Dopravní koncepce by podle něj mohla přispět i k rozložení návštěvnosti v regionu. Souhlasí s tím, že Národní park Šumava je v hlavních centrech často přívalem návštěvníků zatížený až příliš.

„A naopak máme vedle Český les, který je v mnoha ohledech velmi podobný Šumavě a je přitom proti ní prázdný. Musíme turistům ukázat pár dalších atraktivních lokalit, aby se nekoncentrovali jen v některých oblastech, kde navíc už leckdy ani nezaparkují,“ sdělil.