V tunelu Valík vyměňují povrch, dopravní omezení potrvá do poloviny srpna

Vypadá to tam trochu jako v pekle. Hluk ze strojů se odrazy od stěn ještě násobí, z právě odfrézované betonové drti padající na korby náklaďáku se kouří.

„Hluk je neskutečný. I když materiál skrápíme, tak se z něj práší. Všechna nainstalovaná zařízení uvnitř tunelu jsme kvůli prachu zakryli a zabalili. Na opravované střední části dálničního obchvatu Plzně jsme začali s frézováním povrchu v pondělí, hned první den z osmdesátidenní lhůty, kterou máme na celou stavbu. Počítám, že nejpozději do dvou dnů by mělo být v tunelu dofrézováno,“ řekl Martin Liška ze společnosti Strabag.

Přibližně devět kilometrů dlouhý dálniční úsek mezi Černicemi a mostem přes údolí Radbuzy u Lhoty je poslední částí dálničního obchvatu Plzně, která za osmnáct až dvacet let provozu, protože obchvat se otevíral po částech, ještě neprošla kompletní výměnou povrchu.

Podle Jana Rýdla z Ředitelství silnic a dálnic je výměna povrchu v dálničním tunelu nejcitlivějším bodem stavby. „Tunelem Valík projede denně třicet tisíc vozidel, vyplývá z posledního sčítání dopravy. Těžká kamionová doprava představuje asi čtvrtinu vozidel. Tohle množství dopravy je teď převedené do jediného tubusu, kde je jeden jízdní pruh pro každý směr,“ uvedl Rýdl.

V průjezdné části tunelu je rychlost snížená na 80 kilometrů v hodině, auta jsou od sebe oddělena uprostřed svodidly.

Do 27. června by měla trvat výměna povrchu a oprava poškozených míst v dálničním pásu, po kterém auta běžně jezdí od Rozvadova na Prahu. Pak bude doprava převedena na druhý pás, stavbaři se pustí do druhé poloviny vozovky. Současně s výměnou povrchu dojde na výměny a zpevnění svodidel, most u Lhoty dostane nové dilatační závěry včetně ložisek, opravený bude i propad dálnice na přejezdu na most u tunelu Valík.

V současné době se na stavbě pohybuje kolem 70 dělníků a 60 až 80 kusů techniky. Rýdl z ŘSD uvedl, že při vyhodnocování tendru na opravu této části dálnice kolem Plzně nehrála cenu jen nabídnutá cena, ale i co nejkratší harmonogram. Projektanti počítali až se 118 dny oprav, vítězná firma se zavázala, že vše zvládne za 80 dnů a vše bude stát 278 milionů korun bez DPH.

Martin Liška ze společnosti Strabag uvedl, že stávající oprava dálničního obchvatu Plzně znamená odfrézování 75 až 80 tisíc tun materiálu a stejné množství pak na vozovky zase položí. „Celkově se jedná o plochu asi 200 000 metrů čtverečných,“ upřesnil.

Celý obchvat by měl být průjezdný bez omezení přibližně v polovině srpna.