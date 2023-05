Soud zpřísnil trest za najíždění autem na prodavačky, muž si odsedí pět let

14:01

Recidivista Roman Korbel místo dvou let stráví ve vězení pět let. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze. Muž po útěku ze supermarketu v Třemošné na Plzeňsku nasedl do auta a okamžitě se rozjel. Prodavačky, které měly podezření, že mají v obchodě zloděje, za ním vyběhly, aby ho zastavily. Musely před autem ale uskakovat, aby je řidič nepřejel.