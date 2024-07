Plzeň by chtěla na cyklostezce gondolový most, lávka by vyšla draho

Gondolový most má být součástí budované cyklostezky, která povede podél Mže a propojí krajskou metropoli s Městem Touškovem.

Náměstek primátora Plzně Aleš Tolar uvedl, že se jedná o levnější řešení, jak se dostat na druhý břeh řeky, než klasický most nebo lávka. „V minulosti byl tento způsob přemostění využíván často a dnes převážně na cyklostezkách nebo stezkách pro pěší. Princip je jednoduchý. Vstoupíte i s kolem do zavěšené klece a vlastní silou se přitahováním za lano přepravíte na druhou stranu,“ sdělil.

Projekt připravuje Správa veřejného statku města Plzně. „V původním záměru byla běžná lávka přes řeku v místě, kde by ji ale nevhodné geologické podmínky značně prodražily. Přesun pěších a cyklistů přes řeku se tedy snažíme vyřešit jinou, levnější cestou. Aktuálně zvažovaný gondolový most má mít nové konstrukční řešení inspirované stávajícími projekty,“ řekla Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Nedaleko místa vybraného pro gondolový most už existuje silniční most, který je ale podle Žákové pro cyklisty problematickým místem například z hlediska bezpečnosti. „Pokud by chtěli jet po pohodové stezce například s dětmi, museli by pak kvůli přejezdu řeky vjet na kus silnice, kde jsou zatáčky a není to úplně přehledné. Jedná se navíc o frekventovanou komunikaci, kde provoz zhoustl,“ vysvětluje Žáková.

Transbordéry převážejí i auta a autobusy

Tvrdí, že cyklostezka mezi Malesicemi a Městem Touškovem bude svou trasou podél řeky vyhovovat všem skupinám cyklistů. „Pokud se jedná o souvislou cyklostezku, mohou po ní jezdit na výlety rodiny s malými dětmi nebo lidé, kteří se bojí jezdit na kole po silnici,“ konstatovala.

Petr Polanka ze správy statku řekl, že transbordéry se používají například v sousedním Německu, kde na některých místech převážejí i auta nebo dokonce autobusy. Petr Polanka už sehnal projektanta, který by navrhl řešení pro Plzeň. „Požadovali jsme, aby konstrukce nebyla ze dřeva, a měla proto delší životnost. Preferovali jsme tady spíš kovovou konstrukci. Podařilo se nám najít projektanta z Města Touškova z firmy, která se konstrukcemi zabývá. Je napojena na Západočeskou univerzitu,“ popisuje Petr Polanka.

Do konce roku by měl být připravený projekt i odhad možných nákladů. „Takže zatím nevíme cenu, ani jak to bude vypadat,“ uvedl. Domnívá se, že gondolový most bude fungovat jako atrakce a pozoruhodnost.

V Česku je v provozu známý transbordér přes Lužickou Nisu v Chrastavě Andělské Hoře na Liberecku. Autorem návrhu byl v roce 2010 známý architekt Martin Rainiš.

Vzorem byl Rajnišovi transbordér s kovovou konstrukcí, který byl vybudován roku 2003 podle návrhu německého architekta českého původu Mirko Bauma v Porúří na říčce Niers.

Konstrukce transbordéru v Chrastavě – Andělské hoře je dřevěná, upevněná v betonových základech. Lidé se přepravují v závěsném dřevěném vozíku, kam se vejde šest osob nebo dvě jízdní kola se dvěma cyklisty. Vozík má unést 500 kilogramů. Náklady na výstavbu v roce 2010 byly zhruba 700 tisíc korun.