Po více než roce se sjely všechny plzeňské tramvaje zpátky do vozovny

V úterý poprvé po 13 měsících nemuseli pracovníci plzeňského servisu a údržby tramvají řešit, jestli mají ve vozovně Slovany skutečně všechny vozy, které potřebují prohlédnout. V noci na úterý byly po více než roce v depu všechny tramvaje současně.

„Po úspěšných testech dalších odstavných kolejí v nové vozovně končí odstavy tramvají na konečných,“ informovaly v závěru minulého týdne dopravní podniky na sociálních sítích. Informaci potvrdil i mluvčí dopravce René Vávro.

Pro dopraváky to znamená i další úlevu. Tramvaje odstavené v točnách na konečných už nemusejí nepřetržitě hlídat před nájezdy vandalů.

Stažení všech tramvají zpátky do vozovny umožnilo zahájení zkušebnho provozu na všech kolejích největší nové haly v areálu určené pro odstavování.

Vedoucí projektu Michal Tulpa ze společnosti Metrostav řekl, že práce při přestavbě vozovny odpovídají schválenému harmonogramu. „Hala pro odstav tramvají je trojlodní, první dvě lodě byly zprovozněné asi před měsícem. V závěru minulého týdne byl zahájený zkušební provoz i ve třetí z lodí,“ uvedl Tulpa.

Společně s halou už fungují i všechny koleje a výhybky v takzvané kolejové harfě, které nastaví cestu každé tramvaji na správné místo k odstavení pod střechou.

Z konečných vyjíždějí ranní tramvaje později

Pro cestující stažení všech tramvají do vozovny znamená, že ráno nepojedou první vozy z konečných v Bolevci, Skvrňanech a na Košutce kolem čtvrté hodiny, ale o půl hodiny později. Až tam dojedou z vozovny.

Zprovozněním celé haly se podle Tulpy otevřela cesta k demolici provizorního kolejiště v zadní části vozovny, na kterém čekaly na výjezdy na linky tramvaje, které se i v době přestavby vešly do depa. Vytrhání starého kolejiště umožní stavebním firmám budování přístřešku navazujícího na halu.

Ve vozovně pokračují práce i na malé hale, výstavbě administrativní budovy i budoucí kolejové harfě z haly do výjezdu z depa. Pravděpodobně až do začátku podzimu budou tramvaje do vozovny najíždět a pak z ní i vyjíždět zatím jen jednou branou. Pro řidiče projíždějící po Slovanské Aleji, po které je vede objížďka uzavřené Koterovské ulice, to znamená, že i nadále musejí počítat před ranní a odpolední špičkou s vycouváváním tramvají do ulice.

Kompletní přestavba vozovny ze začátku 40. let minulého století za 1,7 miliardy korun by měla být kompletně dokončená v závěru února příštího roku. Kromě toho, že plzeňské tramvaje už zaparkují pod střechou, budou mít všechny nové budovy zelenou střechu. Dohromady je to 16 tisíc metrů čtverečních osázených střech. Například zachycená dešťová voda je svedená do myčky tramvají, ta je v provozu od začátku jara.