Dobrovolníci pomohli seniorům do online světa, zájemci se učí jazyky

Vzhledem k věku klientů centra TOTEM se to neobešlo bez problémů. Většinou se podařilo potíže vyřešit, i když někdy bylo zapotřebí vyrazit za seniory do jejich bytů a pomoci jim s technikou. Ti, kteří to zvládli, získali nejen novou možnost komunikovat, ale navíc si zvedli sebevědomí.



„I u nás se rozběhla distanční jazyková výuka, a to hned pro několik seniorských skupin. Kurzy probíhají prostřednictvím JoinSkype. Stejným způsobem zajišťujeme i konverzační kurzy v několika jazycích s našimi zahraničními dobrovolnicemi. Je to skvělá možnost, jak si udržovat i rozšiřovat znalosti, ale zároveň to seniorům přináší úžasný pocit, že jdou s dobou a nejsou na takové záležitosti už moc staří,“ uvedla ředitelka centra TOTEM Vlastimila Faiferlíková.

Jedna z účastnic nově vedeného jazykového kurzu Jana Beránková si vybavuje, jak se v polovině listopadu poprvé chystala na online hodinu němčiny. „Nejdřív jsem se těšila, ale pak jsem se začala bát. Ještě nikdy jsem s nikým nekomunikovala přes Skype,“ vzpomíná.

V daný čas se ale podle návodu dokázala proklikat na hodinu němčiny. Spolužačky viděla i slyšela, ale ony ji ne. „Objevila jsem ikonu mikrofonu. Pak už bylo všechno v pořádku. Spolužačky jsem viděla. Poněkud rozmazaně, ale bylo mi to jedno. Hlavně, že jsem dobře slyšela a že bylo slyšet mě,“ popsala.

Jana Beránková pak nicméně zjistila, že za dobu koronavirových prázdnin zapomněla mnoho z německé gramatiky i slovní zásoby. Tvrdí, že němčina se jí zdála být vzdálená jako vysoká hora.

„Pak se mi rozsvítil obrázek naší paní učitelky, trpělivě vysvětlující, a zase spolužačky, které se snažily o totéž co já – zdolat tu horu,“ konstatovala.

Teď je Jana Beránková přesvědčená, že v době koronavirové izolace představuje online komunikace neocenitelnou pomoc.

Učit se jazyky, nebo si jen tak povídat s druhými

Petra Horáková z centra TOTEM řekla, že nový způsob spojení využily a využívají desítky klientů. „Jsou mezi nimi moderní senioři, kteří taková média používají sami aktivně a pro ty to nebyl žádný problém. Někteří se toho ale trochu báli a pak byli překvapení tím, jak je to vlastně jednoduché, i když u nich byl znát strach z techniky. Pak ale byla také skupina lidí, kteří ji striktně odmítli a nechtěli si to nechat ani ukázat,“ líčí Petra Horáková.

U části klientů byly potíže kvůli zastaralé technice. Jiné prý ovšem nejvíc trápily pochybnosti o sobě samých, o svých schopnostech. „Někteří potřebovali jasný návod, co kdy mají zmáčknout. Obávali se například, že se připojí, kam neměli. Pokud si to ale vyzkoušeli a přišli na to, měli radost. Někteří nám pak psali, že to je pro ně cosi jako živá voda a že jsou na sebe teď pyšní,“ popsala.

Od začátku prosince TOTEM nabízí seniorům, kteří se mohou připojit k internetu, možnost si prostě jen popovídat. „Každý týden bude otevřena ‚místnost‘ a zájemcům pošleme přímý odkaz, který také vyvěsíme na našich webových stránkách. Když senior na odkaz klikne, potká se s našimi koordinátory a dalšími seniory ve videohovoru,“ vysvětluje Vlastimila Faiferlíková.

Každý den bude mít svoje základní téma a svého průvodce z lidí z centra TOTEM. Ti zájemce přiberou do rozhovoru. Mluvit se může například o dětech, náhradní rodinné péči, zkušenostech, tipech na hraní a učení, o vzpomínkách na starou Plzeň, o historii Plzně, o knížkách, o zdravém životním stylu, o výletech, zážitcích z cest, o pečení a vaření nebo rukodělných pracích.

„Čas osobních setkání ještě nenastal, ale rádi uslyšíme kohokoli, kdo se bude chtít připojit z Plzně nebo z jiných koutů republiky. Máme tak šanci povyprávět si s různými zajímavými lidmi,“ sdělila Faiferlíková. Více informací zájemci naleznou na www.totemplzen.cz.