Plzeňan pracoval pro Disney i Star Wars, teď tvoří vlastní knihu

„Dělám najednou asi na šesti projektech. Jsou to například ilustrace pro karty nebo deskovky. A pak také tvořím svou knihu. K ní jsem se v poslední době příliš nedostal. Je to celoilustrovaná publikace ze světa, který jsem už představil v některých svých předchozích malbách. Jde o středověký svět, popisují příběh poutníka, který jím prochází. Jedna z hlavních myšlenek je ukázat krásu jednoduchého života ve spojitosti s přírodou,“ vysvětluje Duchek.

K práci pro slavnou značku Star Wars se dostal stejně jako k většině zakázek. Byl osloven na základě svého portfolia. „Půjde o výjevy velkých bitevních scén. Zatím nemohu být konkrétnější,“ říká ilustrátor. Podrobnosti by měly být zveřejněny během několika měsíců.

To kniha, na níž pracoval pro společnost Disney, už světlo světa spatřila. „Udělal jsem celou ilustrovanou knihu s Mickey Mousem. Téma bylo Robin Hood. Příběh už byl dopředu zpracovaný. Dostal jsem zadání, jak bude vypadat kompozice stránky i s textem, a také co mají obrázky představovat,“ prozrazuje Tomáš Duchek.

Výtvarno jej bavilo už od školky. „Pamatuji se na moment, kdy jsem měl pocit, že jsem udělal hezký obrázek. Malovali jsme brýle a já jako jediný jsem vytvořil malou perspektivu. A měl jsem z toho radost,“ vzpomíná s úsměvem.

Z koníčka se stala práce

Malování bral jako koníček. To se však postupem času změnilo. „Na vysoké škole jsem studoval Průmyslový a produktový design. Mohl jsem se tak umění věnovat více a prozkoumávat různé možnosti. Malování tam nebylo hlavní. Dělali jsme především na 3D softwarech a navrhovali jsme různé předměty. Stranou jsem si zkoušel věci s malbou a grafickými softwary, jako je Photoshop. Po posledním ročníku jsem si řekl, že by to mohla být cesta, kterou bych mohl dál jít. A že by se tím možná dalo uživit,“ vypráví výtvarník.

Zkusil se ucházet o místo v pražském studiu Warhorse. A v jeho kariéře znamenalo velký zlom. „Nastoupil jsem tam v roce 2013 jako concept artist pro hru Kigdom Come. Vymýšlel jsem pro ni prostředí na základě historických podkladů. Dělal jsem tam pět let. Bylo to pro mě klíčové období, kde jsem se spoustu věcí naučil. Hlavně od art directora Mikuláše Podprockého. Vytvořil jsem si silnější portfolio, na jehož základě mě začali oslovovat zahraniční klienti,“ dodává.

Vždycky jej zajímala fantasy a historická tematika. „Jsem moc rád, že jsem díky práci na hře mohl lépe nastudovat období středověku. Bylo to pro mě přínosné a ovlivnilo to mou tvorbu. Zároveň si ale nechávám i trochu volnosti, abych nebyl veden jen realismem a občas zařadil nějaký ornament podle svého, bez ohledu na historickou autentičnost,“ podotýká.

K další zakázce mu pomohl obrázek trpaslíka, jedné z fantasy postav, s nimiž začínal. „Ozvali se mi z Games Workshop. Vytvořil jsem pro ně sérii trpaslíků,“ doplňuje. A spolupráce pak pokračovala ilustracemi vojáků pro Warhammer. Ty byly tvořené v duchu temnější atmosféry. Postupně se dostal k příjemnějším scénám, jako je třeba stařík dívající se z okna nebo dobrodruh v lese.

Ilustroval rovněž přes 30 karet pro hru Magic the Gathering a krátce pracoval na hře Diablo4 pro Blizzard. Pro slavné značky tvoří, příliš prostoru na produkty, které pod jejich hlavičkami vznikají, teď však nemá. „V poslední době na tyhle věci nemám moc čas. Třeba Magic jsem nedávno hrál, Star Wars jsem si také pustil. Jsem s tím v kontaktu, ale nejsem už zdaleka tak velký fanoušek, jako jsem býval dříve,“ míní Plzeňan.

Ten všechna svá díla vytváří na počítači. „Je samozřejmě možné kombinovat techniky. Můžete udělat skicu na papír a pak ji naskenovat. Já už jsem ale od toho ustoupil. Pracuji kompletně ve Photoshopu. Je to nástroj, a je na člověku, jak ho využije. Mám takový přístup, kdy se snažím přiblížit spíše k tradiční malbě a kresbě. Nejsem velkým fandou nějakých zkratek. Vyhýbám se tomu používání fotografií nebo už hotových základů kompozic. Snažím se tvořit obraz od začátku,“ sděluje.

Oproti klasické malbě nabízí tvorba na PC řadu výhod. „Odpadá míchání barev, stačí mi jeden stůl, monitor a grafický tablet. Nepotřebuji ateliér,“ potvrzuje. Práci na zakázku bere jako řemeslo. Atraktivnější je pro něj vlastní tvorba odrážející jeho emoce. „Vytvořil jsem třeba obraz na základě konfliktu na Ukrajině, na základě zklamání ze světa, v němž žijeme. Do značné míry se dá říct, že malba má pro mě terapeutické účinky,“ říká Duchek, který od roku 2018 vyučuje digitální malbu na Fakultě Ladislava Sutnara ZČU.