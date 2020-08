Sportovci v Rokycanech přišli o sokolovnu, obžaloba viní bývalého šéfa

Neplatili dluhy ani penále. To byl podle spisu důvod, proč kvůli více než pětimilionovým dluhům přišli v roce 2016 rokycanští Sokolové o budovu v hodnotě 35 milionů korun.

Státní zástupce viní z porušení zákonů osmapadesátiletého Vladimíra Lisnera, bývalého starostu tělovýchovné jednoty a zároveň organizátora kulturních akcí v sokolovně.

„Nejméně od začátku roku 2012 do konce roku 2015 coby starosta tělocvičné jednoty s majetkem nenakládal s péčí řádného hospodáře, nezajistil správné, úplné a průkazné vedení účetní evidence. Porušil zákon o účetnictví,“ uvedla státní zástupkyně.

Podle obžaloby nezajistil placení služeb, ostatní členy Sokola neinformoval o skutečném stavu hospodaření, nevedl účetní deník ani knihu, neprováděl řádné inventarizace majetku, nevymáhal dluh od nájemce restaurace.

Lisner oponuje, že měli profesionální účetní, kterou platili. Navíc byla v Sokole zvolena hospodářka a pracovala i revizní komise. „Nikdy jsem úmyslně nemanipuloval s doklady a nezadržoval je,“ sdělil před soudem.

Záhadou prý pro něj je i černý odběr elektřiny, na který dodavatel přišel, a požadoval pokutu. „Odpovědnost za to necítím, výše pohledávek a dluhů byla na valné hromadě vždy doložena, zpracovávala je profesionální účetní,“ uvedl.

Pavel Pátecký z rokycanského tenisového oddílu u soudu popsal, že Lisner na na každoročních valných hromadách neinformoval členy Sokola o nedobrém stavu hospodaření. Když někdy v roce 2014 tenisté zjistili, že na kurtech je zástavní právo, byli se informovat na finančním úřadu.

„Z toho, co se tam dověděli jsme byli v šoku. Naprosto se to lišilo od toho, co jsme slyšeli na valné hromadě,“ sdělil Pátecký.

Proto na valné hromadě v roce 2015 navrhoval Lisnera odvolat, ale většina ostatních členů tenistům nevěřila. Vznikla tak jen pracovní skupina, ale té Lisner nebyl ochoten odevzdat požadované doklady.

K odvolání sokolského starosty Lisnera došlo až v únoru 2016. To se už dluh vyšplhal na 5,5 milionu korun.

Pátecký uvedl, že Lisner po svém nástupu do funkce sokolského starosty prosadil, aby na rozdíl od dřívější doby, kdy měl každý oddíl svůj účet, vznikl jediný účet pro všechny oddíly. Tenisté si ze svých peněz našetřili na nafukovací halu 890 tisíc korun, ale ta nevznikla, protože Lisner peníze stáhl na hrazení dluhů. Pátecký vylíčil, že když Lisner odevzdal kancelář, našli v ní neotevřené obálky, hromady stvrzenek, faktur a požadavků věřitelů.

Sokolovna má narušenou statiku

Právní zástupce Sokolů Miroslav Majer uvedl, že Lisner svým lehkovážným přístupem připravil TJ Sokol Rokycany o budovu, zapříčinil vznik dluhu a insolvenci Sokola.

„Kdyby dluhy nevznikly, budova byla stále TJ Sokol,“ je přesvědčený Majer. „Když nájemce restaurace dluží tři čtvrtě milionu korun, navíc deklaruje, že nic nemá, každý normální hospodář by se snažil smlouvu ukončit, aby dluh nenarostl, a řešit nového nájemce. Lisner to neučinil,“ popsal Majer.

Bývalý nájemce restaurace František Peroutka uvedl, že když do sokolovny přišel, bylo tam dvanáct bálů a dvanáct maturitních plesů za rok. Když odcházel, byl jeden „maturák“ a jeden ples.

„Policie tam měla vždy ples, ale kvůli vysokému nájmu ho už organizují ve Volduchách,“ popsal bývalý nájemce, který před několika lety skončil v insolvenci a není naděje, že Sokolům svůj dluh splatí.

Sokolům podle Páteckého nezbylo nic jiného, než budovu předat městu, které ji bude rekonstruovat. Podle jeho slov při nástupu Lisnera do funkce starosty měli Sokolové našetřeno v rezervním fondu na novou střechu sokolovny. Všechny peníze ale padly na placení dluhů, navíc má budova poničenou statiku.