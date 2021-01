Nebojoval jsem, jen škrábal brambory, hájí se muž obžalovaný z terorismu

Podle obžaloby Lukáš Nováček bojoval pro nelegální armádu takzvaného Novoruska na území samozvané Doněcké a Luhanské lidové republiky zhruba půl roku.

Obžalovaný u soudu vypověděl, že odjel do Ruska a poté na Ukrajinu za dívkou Natašou, do které se zamiloval po dlouhodobé konverzaci na ruské sociální síti a chtěl pro oba vydělat peníze.

Podle spisu odletěl v červenci 2015 z Prahy do Donbaské oblasti na východě Ukrajiny, kde se nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit ozbrojenými složkami, které usilují od odtržení od Ukrajiny a vytvoření samostatného státu.

„Následně se měl aktivně zapojit do činnosti těchto složek a podílet se na různých vojenských úkolech jako práce v rozvědce, strážní služba, hlídkování v určených oblastech a rovněž se měl zapojit do bojů s ukrajinskými jednotkami bránícími svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny se záměrem způsobit jim zranění či smrt,“ stojí v obžalobě.

Takto na Ukrajině podle spisu působil nejméně do konce ledna 2016. Poté přešel hranice Ruské federace, požádal na českém velvyslanectví v Moskvě o vydání náhradního cestovního pasu a odletěl zpět do Prahy.

Obžaloba vycházela z důkazů v Nováčkově mobilním telefonu i na internetu. V mobilu i na sociálních sítích totiž byly jeho fotografie v uniformě se zbraní v ruce, na YouTube je jeho rozhovor, kde pro ruskou stranu rusky hovoří o tom, jak bojuje. V telefonu byla objevena i krátká videa z bojů.

Chtěl jsem frajeřit, přitom jsem škrábal brambory, tvrdí

„Chtěl jsem před přáteli frajeřit, protože jsem nechtěl, aby věděli, že jen škrábu brambory a nebojuji. Půjčil jsem si od kamaráda uniformu a fotil jsem se s jeho zbraněmi. Nikdy jsem ale nebojoval, nebyl jsem na frontové linii,“ řekl Nováček u soudu.

Videa z bojů vysvětlil tím, že se kamarádovi rozbil mobil a on mu půjčil svůj. K rozhovoru pro ruskou stranu na YouTube sdělil, že je natočil proto, že nedostával za svoji práci žádný plat a chtěl si tímto způsobem alespoň něco vydělat. Vyjádření v rozhovoru se prý naučil z dodaných materiálů.

„Když jsem odjížděl do Ruska, rusky jsem neuměl,“ sdělil soudci Tomáši Boučkovi. S dívkou Natašou prý rusky sice komunikoval, ale tak, že používal překladač Googlu.

Nováček vypověděl, že se po příjezdu do Ruska sešel s Natašou a jejím kamarádem, který ho do vstupu do nelegální armády přemluvil. Důvodem, proč odjel z Česka, prý bylo, že měl za sebou těžký rozchod z s přítelkyní a neměl peníze.

Když došly peníze, Nataša se odmlčela

Z jeho výpovědi u soudu nakonec vyplynulo, že Nataša mohla být „volavka“, která podobným způsobem láká do Ruska více budoucích vojáků.



Nejdříve prý od Nováčka dostávala peníze a chodila za ním jednou až dvakrát za týden do kasáren. Když mu peníze přivezené z Česka došly a žádný příjem od nelegální armády nedostával, dívka se odmlčela.

Nováček řekl, že z Česka odjížděl s 20 tisíci korunami, z toho zaplatil i letenku. Když v armádě v Doněcku nedostával několik měsíců plat, slíbili mu vojáci peníze v případě, že přejde k armádě do Luhanska. Ale ani tam žádné peníze nebral.

„Nechal jsem si posílat peníze od rodiny a zaplatil jsem vojákům za přechod z Ukrajiny zpět do Ruska. Stálo to tisíc dolarů. Dorazil jsem na české velvyslanectví v Moskvě, kde mi vystavili nové doklady, protože pas mi zabavili v armádě v Doněcku, a vrátil jsem se zpět do Česka,“ popsal obžalovaný.