Lidé více využívají veřejnou dopravu, pomohly k tomu i přestupní terminály

Čtyřtisícový Stod postaví vedle vlakového nádraží terminál veřejné dopravy se záchytným parkovištěm zhruba za 40 milionů korun. Pokud se bude využívat jako již fungující terminál pro přestup z auta či autobusu na vlak v Nepomuku, parkoviště bude každý den plné.

„Je to infrastruktura, která přispívá ke zkvalitnění dopravy, takže se zvyšuje počet cestujících využívajících veřejnou linkovou dopravu,“ sdělil vedoucí odboru dopravy Plzeňského kraje Dušan Pakandl.

Dokumentoval to na číslech. Po srovnání let 2019 a 2022 kraj zjistil, že počet cestujících narostl o 20 až 30 procent. Podle Pakandla k tomu přispěly hlavně nové klimatizované nízkopodlažní linkové autobusy jezdící v kraji od června 2020, ale i postupně nasazované nové vlaky a také přestupní terminály, které s přispěním dotačních peněz byly kromě Nepomuku vybudovány v uplynulých letech i v Nýřanech, Blovicích a Přešticích.

Parkoviště u Nepomuku jsou pořád plná

Terminály jsou tedy podle Pakandla na linkách, které jsou dopravně velmi vytížené. Nýřany projíždějí od roku 2013 nové vlaky RegioShark, na Horažďovice, kam spadají terminály v Blovicích a Nepomuku, zase jezdí nové elektrické vlakové soupravy RegioPanter. Ty samé soupravy projíždějí i Přešticemi.

Starosta Nepomuku Vladimír Vokurka uvedl, že obě parkoviště u terminálu v Nepomuku jsou každý den plná, protože dostupnost jízdy vlakem na Plzeň je velmi dobrá, vlaků jezdí opravdu hodně. Více by se mu ale líbilo, kdyby u terminálu parkovalo méně lidí a raději by více využívali autobusy.

„Už jen to, že lidé přijedou na vlak autem, je úspěch, protože autem nejedou do Plzně. Je dobré, že jsou parkoviště plná,“ myslí si Pakandl. Toho, že by veřejná linková doprava navážela 100 procent občanů na vlak, se podle něj dosáhnout nedá.

Vokurka bere terminál v Nepomuku jako předstupeň. „Měla by být ještě dotažena modernizace vlakového nádraží. Zatím to tedy beru jako rozdělaný projekt,“ uvedl.

Pakandl upřesnil, že modernizace je plně v kompetenci správy železnic. Žádost o vydání územního rozhodnutí na kompletní modernizaci trati Plzeň - Horažďovice by měla být podle něj v nejbližší době doručena na krajský úřad. „Tím by měl být celý proces zahájen, realizace je pak reálná mezi lety 2026 a 2029,“ uvedl Dušan Pakandl.

Auto nechat na terminálu a do Plzně dojet vlakem

A proč se ve Stodu s terminálem počítá až nyní? Muselo se totiž počkat, než bude jasné, kudy přesně povedou koleje nového železničního koridoru Plzeň - Domažlice. Stavba první části nové tratě z Plzně do Stodu, která je bez komplikací a pracuje se na projektu ke stavebnímu povolení, má začít v roce 2027. Trať se napřímením zkrátí o deset kilometrů na 21 a doba jízdy osobním vlakem z Plzně do Stodu, která dnes trvá 40 minut, se sníží na polovinu.

„Lidé už nebudou muset jezdit auty do Plzně, ale krásně si zaparkují na terminálu ve Stodu nebo přijedou po cyklostezce na kole a odstaví ho tam. Sednou na vlak a za 20 minut budou v Plzni,“ řekl starosta Jiří Vlk. Podle něj to zvýší počet cestujících. Půjde o moderní terminál s nádražím, kde budou parkovat auta i autobusy, budou tam stojany a klece na kola i nabíječky na elektromobily. Projekt bude podle Vlka na stole příští rok.