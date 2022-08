Šermíři ani koně nepřijeli, pořadatelé Templářského víkendu vracejí vstupné

„V sobotu jsme se zúčastnili ´velkolepé´ akce Templářský víkend pod záštitou skupiny Spolek Scénického Šermu Militaris Templi. Nad akcí se vznáší pachuť podvodu, a to jak k návštěvníkům, tak i k účastníkům. Z tohoto důvodu se od akce distancujeme a je nám líto, že jsme se uvedené akce zúčastnili. S uvedenou skupinou jsme nikdy neměli nic společného a budoucí spolupráci si určitě dobře rozmyslíme,“ píše skupina Plzeňští templáři na Facebooku.

První ročník akce se měl konat od pátku do neděle. Na bitevním poli se mělo prohánět 65 koní a několik stovek šermířů nejen z České republiky, ale i z Polska, Rakouska, Slovenska, Bulharska, Ukrajiny, Německa a Francie. Z původně zhruba 1 300 ohlášených účastníků jich však přijel jen zlomek.

Návštěvníci bitevní rekonstrukce událostí, které se odehrály roku 1291 u města Akkon, také neměli možnost vidět v akci rytíře na koních. Vůz převážející zvířata totiž podle organizátora zůstal uvězněný v bahně. Zrušen byl nakonec celý nedělní program.

„Templářský víkend se nepovedl. Stalo se to, čeho jsem se obával. Sešly se nám nepříjemné situace. Nepřálo nám počasí, navíc se ve stejnou dobu konaly jiné akce, které asi návštěvníky přitáhly více. Navíc, přihlásilo se nám 1 281 šermířů, nakonec jich dorazila jen desetina. Část nepřijela kvůli covidu. Bohužel nepřijeli ani účastníci s koňmi. Během převozu z Německa kamiony s nimi zapadly do bahna. Rozhodně se ale nevzdávám. Příští rok chceme udělat něco, co klapne,“ říká předseda pořádajícího Spolku scénického šermu Militaris Templi Michael Štrunc.

O vrácení peněz za zakoupené vstupenky si mohou lidé napsat na e-mail info@militaristempli.cz.

„Chtěl bych se omluvit všem divákům, stánkařům i účinkujícím. Byla to první akce a selhal jsem. Hodně jsem si z toho odnesl a chci na tom zapracovat a chci to změnit. Veškerým závazkům dostojíme,“ dodal pořadatel.

Na akci přijel z Prahy do Plzně v pátek i v sobotu jeden z milovníků bitev. „V pátek byly na louce v podstatě jen desítky návštěvníků, o víkendu stovky. Mluvil jsem s řadou účastníků Templářského víkendu, od prodejců až po válečníky, a v podstatě všichni se shodovali, že je to velký průšvih a nezvládnuté od organizátorů. Byli naštvaní. Namísto inzerovaných 1 300 bojovníků dorazila na louky u sv. Jiří v podstatě jen hrstka, z desítek koní se neobjevil ani jeden. Trochu zmatené vysvětlení, že koně uvázli kvůli dešťům kdesi v bahně v kamionu, znělo z pódia nedůvěryhodně až směšně,“ komentoval účastník na sociální síti.

„Já tam prodávala ve stánku, tvrdili mi, že tam bude více než deset tisíc lidí, takže jsem nakoupila plnou dodávku jídla. Lidí tam v sobotu bylo tak tři sta a v neděli ráno jsem chtěla otevřít a vidím, jak šermíři naštvaně balí, tak jsem se ptala proč a prý celý nedělní program zrušili. Vůbec se ale nenamáhali nám to říct. Téměř všechno jídlo podléhá rychlé zkáze, takže něco jsem rozdala a zbytek šel do kontejneru, bylo to za desetitisíce,“ uvedla pro server krimi-plzeň stánkařka.

Přes všechny problémy se v pátek uskutečnil koncert zpěváka Daniela Hůlky i sobotní rekonstrukce bitvy v prostoru u kostela svatého Jiří, byť v omezeném rozsahu. Diváci mohli sledovat snahu obránců křižáckého města Akkon, mezi nimiž byli i templáři, před mamluckými vojsky.

Šlo o jeden z posledních střetů v rámci křižáckých výprav, po němž křesťané museli opustit své vybojované pozice ve Svaté zemi na území dnešního Izraele. Na bitevním poli mohli v sobotu diváci spatřit obléhací stroj trebuchet, kterým se snažili útočníci pevnost dobýt, i lučištníky bránící město.

Rekonstrukce se zúčastnili členové několika šermířských skupin. „Nevím o tom, že by se z tohoto období v regionu nějaké bitevní akce konaly. Chtěli jsme v kraji rozšířit nabídku,“ dodává Michael Štrunc.

Akci s kolegy připravoval kolem dvou let. Původně se měla konat loni u Stříbra. Protikoronavirová opatření ale záměr zhatila.