Driblování, kotoul? Některé děti nezvládnou ani schody, říká ředitel školy

Testy prošli loni na podzim žáci 3. a 7. tříd základních škol a studenti

2. ročníků středních škol. V porovnání se stejnými testy před 30 lety jsou na tom dnešní školáci hůř, a to hlavně ve vytrvalosti.



S věkem se výsledky školáků v testu zhoršovaly. Bodovaly se sedy-lehy, skok daleký z místa, shyby nebo člunkový vytrvalostní běh. Nejhorší výsledky měly dívky druhého ročníku střední školy. Přes 45 procent z nich se muselo spokojit s hodnocením výrazně podprůměrným, 27 procent podprůměrným, 17,5 procenta středoškolaček bylo průměrných, osm nadprůměrných a 2,5 procenta se zařadila do výrazného nadprůměru.



Zatímco u dívek se do kategorií výrazný podprůměr a podprůměr zařadilo 72 procent z nich, výrazně lépe nedopadli ani chlapci. Výsledek totiž činil 65 procent.

Děti neumějí ani chytit míč

Učitel tělesné výchovy Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara v Plzni Jan Konvář uvedl, že ze základních škol přichází dost žáků, kterým chybí základní dovednosti, například z míčových her či gymnastiky. „Neumějí třeba kotrmelec či základy driblinku s basketbalovým míčem, neumějí chytit míč. Musíme je to pak učit od základu. Kdyby to všichni uměli, mohli bychom hrát basket a studenty by tělocvik víc bavil,“ popsal 29letý Konvář. Ten se ale nehroutí a snaží se i ty svěřence, kteří ke sportu mají negativní vztah, co nejvíc motivovat.

,,Už se mi podařilo některé chlapce, kteří předtím nikdy nesportovali, nasměrovat do fitness centra,“ vypráví. Motivuje je třeba poznámkou, že bez sportu budou už ve třiceti trpět různými nemocemi. „Úroveň tělesné výchovy na základních školách není asi tak vysoká,“ zamýšlí se nad jedním z možných důvodů, proč fyzická kondice dětí klesá.



Herrmann nesouhlasí, že jsou na vině učitelé. „Některé děti dnes kvůli špatné fyzické kondici neumějí chodit po schodech. Tělocvikář tedy nemůže nechat děti ani po skupinách samostatně procvičovat kotoul. Musí klečet u dětí a poskytovat pomoc. Tu nepotřebuje jen pár šikovných,“ líčí Herrmann, podle kterého chybí dětem přirozená pohybová průprava. „Nelezou po stromech, nehrají si s míčem. Kde jsou ty doby, kdy holky skákaly panáka, kdy kluci hráli fotbal. Dnes hrají hry jen na sociálních sítích,“ líčí Herrmann.

Nad zprávou ČŠI by se podle něj měli zamyslet i rodiče dětí. „Stačí začít tím, že rodiče s dětmi o víkendu obejdou v Plzni Bolevecké rybníky,“ uvádí Herrmann.

Není možné dát dohromady týmy na soutěže

Ten sníženou kondici dokumentuje i tím, že ještě před deseti lety se různá školní družstva přihlašovala na všechny možné přebory. „Dávali jsme dohromady reprezentační týmy školy od softballu, přes florbal, basketbal, fotbal, házenou, dnes je dohromady nedám,“ vypráví. Naposledy prý nemohl sestavit mužstvo na fotbalový turnaj základních škol McDonald’s Cup.

„Dnes je navíc mnohem víc dětí s nadváhou. Stav se zhoršil v době distanční výuky v covidu, kdy pohybové návyky hodně dětí ztratilo úplně,“ dodává Herrmann.

Informace ČŠI upozorňuje v této souvislosti na zprávu o prvních předběžných výsledcích studie antropologických dat českých dětí v roce 2021, která poukazuje na výrazné zvýšení podílu obézních dětí z 10 procent v roce 1991 na 26 procent v roce 2021.



Podle Konváře by studentům mohly pomoci hodiny tělesné výchovy navíc, protože dvě hodiny týdně na vytvoření fyzické zdatnosti nestačí. „Zájem by určitě neměli všichni, takže by to mohl být volitelný předmět,“ uvedl Konvář.