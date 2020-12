Ze skladu ve Stříbře zmizela kila skořice, hřebíčku i muškátového oříšku

Hřebíček, skořice ani muškátový oříšek nesmějí před Vánocemi chybět v žádné kuchyni. Hřebíček musí být v pravém svařáku, hospodyňky jej používají k ovonění mnoha těst, ze kterých teď doma pečou cukroví na vánoční stůl. Na západě Čech je teď hřebíček i v hledáčku kriminalistů, protože ho o víkendu zmizelo ze skladu společnosti ve Stříbře na Tachovsku celých 109 kilogramů.

„Zatím neznámý pachatel odcizil kromě hřebíčku také 75 kilogramů muškátového oříšku, k němu dalších 16 kilogramů oříšku už namletého. Ve skladu chybí i 20 kilogramů skořice,“ vypočítala policejní mluvčí Dagmar Jiroušková z tachovské policie.

Aby toho nebylo málo, kromě koření zmizel i metrický cent černých fazolí.

Koření a fazole ze skladu zmizely mezi 5. a 7, prosincem letošního roku. Škoda podle policie přesáhla 100 tisíc korun.

Kdyby chtěl někdo tímhle kořením ochutit vánoční cukroví, musel by ho upéct do Vánoc tuny. Nebo by s tímhle kořením doplněným o citronovou a pomerančovou kůru, cukr a samozřejmě červené víno dokázal vyprodukovat hektolitry svařáku.

„Tachovští kriminalisté zjišťují, kdo má protiprávní jednání na svědomí i kam se takové množství koření ztratilo. Ve věci jsou zahájené úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu krádeže,“ uvedla policejní mluvčí Jiroušková.