Pytlák zastřelil v soukromé honitbě dvanácteráka, prozradily ho maličkosti

Muž z Tachovska se vydal na lov 17. ledna do soukromé honitby a tvrdil, že nic neulovil.
Na místě se ale objevily stopy krve a jisté známky toho, že k ulovení nějaké zvěře přeci jen došlo. Následně se pracovníkům lesní správy přiznal, že si z lesa odnesl dvanácteráka.
Proč se k ulovení jelena evropského zpočátku nechtěl přiznat, se brzy vysvětlilo. „Muž měl sice se společností provozující honitbu smlouvu opravňující lovit některé druhy zvěře, avšak toto povolení se na ulovení dvanácteráka nevztahovalo,“ upozornila na případ pytláctví policejní mluvčí Barbora Šmaterová.
Pytlák dané společnosti způsobil škodu ve výši nejméně 50 tisíc korun a koncem minulého týdne mu policejní vyšetřovatelka již sdělila podezření z pytláctví.
„Celý případ je veden ve zkráceném přípravném řízení a muži v případě uznání viny hrozí až dva roky vězení,“ uzavřela Šmaterová.