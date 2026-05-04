Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

  11:52,  aktualizováno  11:52
Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po pachateli pátrají policisté.
Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho, že ukradl hotovost, ničil vše, co mu přišlo pod ruku. | foto: Infocentrum Černošín

„Vzhledem k situaci, totální devastaci v naší školce, jsme nuceni mateřskou školu uzavřít do odvolání,“ reaguje na řádění neznámého vandala a zloděje kolektiv černošínské mateřinky.

Na pondělní ráno svolali zaměstnanci rodiče dětí, aby jim pomohli s úklidem veškerých prostor, a děti se tak brzy mohly vrátit do školky.

Mateřinka se stala terčem zloděje v noci na pátek. Pachatel se do objektu dostal tak, že rozbil skleněnou výplň dveří. A pak začal řádit. Rozbil a rozházel vše, co mu přišlo pod ruku. Zůstaly po něm zničený záchod, rozbité hrnečky a postele.

Případem se již zabývají policisté. „Mohu potvrdit, že se zabýváme případem, kdy dosud neznámý pachatel vnikl do jednoho z objektů v obci Černošín, kde poškodil vybavení a odcizil finanční hotovost,“ potvrdila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Dodala, že stříbrští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci a po pachateli pátrají.

