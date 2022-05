Čapí mláďata, jejichž otce zabil elektrický výboj, už mají náhradní rodiče

Zvířecí ochranáři se rozhodli odebrat jen pár dní stará tři mláďata poté, co jejich otce zabil elektrický výboj z trafostanice. Samice by neměla šanci je sama odchovat. Jakmile by odletěla pro potravu, hnízdo by obsadil jiný pár a mláďata by vyházel.

Šéf Záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň je proto odvezl do Plzně, kde je spolu s kolegy i dobrovolníky vypiplali.

Každé dvě až tři hodiny od rozednění do tmy jim servírovali myši, moučné červy, cvrčky, myší holátka, kuřátka a ryby. Po 24 dnech dospěli k závěru, že je na čase, aby je umístili do náhradních hnízd.

„Čápata jsou poměrně hodně velká, v perfektní kondici a ideálním věku k adopci,“ zhodnotil Makoň.

V sobotu proto jezdili po Tachovsku a Domažlicku a kontrolovali jednotlivá čapí hnízda, která stanice sleduje. Vytipovali tři vhodná, kam pak umístili po jednom z mláďat.

Jedno přistrčili do hnízda na sídlišti v Horšovském Týně u Domažlic ke stejně velkým čapím mláďatům. Druhé po okroužkování domácích tří mláďat umístili do hnízda v Boru u Tachova a třetí do Chodové Plané.

Všechna adoptovaná mláďata mají ornitologické kroužky. „Dali jsme jim je na levé nohy, zatímco původní mláďata je mají na noze pravé. To proto, abychom je od sebe rozeznali,“ vysvětlil Makoň s tím, že dosud se podařilo tímto způsobem zachránit už 120 čápů bílých.

A jak to dopadlo s osiřelým hnízdem ve Šťáhlavech? „Už ho obsadil jiný pár. Zda je to úplně jiná dvojice, nebo stejná samice s novým samcem, ale nedokážeme určit, protože samice nemá ornitologický kroužek,“ uzavřel Makoň.