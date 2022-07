Chyba byla, že pokus opakovaly, řekl znalec k popálení dívky na táboře

Šéfová volnočasového centra Martina Skočilová a instruktorka Lucie Skořená chtěly dětem poslední den tábora v srpnu 2019 zpestřit pokusem zvaným faraonův had. Jenže napoprvé se nepovedl a při druhém pokusu hořlavina přilévaná z lahve nečekaně vzplála.

Zatímco u dvou dětí byla poranění lehká, tehdy šestileté Natálce šlo o život. V kritickém stavu ji převážel vrtulník s těžkými popáleninami 2. a 3. stupně na 43 procentech těla včetně obličeje do popáleninového centra v Praze.

Podle znalce z oblasti požární ochrany Jiřího Strakoše bylo chybou, že se ženy rozhodly chemický pokus zopakovat, když napoprvé nevyšel podle jejich představ.

Plameny nemusely být vidět

I když tvrdily, že líh nalily do směsi písku, cukru a popela až po několika minutách, kdy neviděly plameny a ani špejle po vložení do směsi nezačala hořet, podle znalce plameny nemusely být ve slunečném dnu vidět nebo zbytek směsi mohl být ještě příliš horký.

Podle nejpravděpodobnější verze došlo k tomu, že při vlévání lihu ho bylo v láhvi právě takové množství, že uvnitř vzplály páry. „K tomu nedojde, když je v láhvi nepatrné množství hořlaviny, nebo je jí naopak třeba půl láhve,“ vysvětlil znalec.

Obě ženy mohou dostat až čtyřleté vězení, obě se z aktuálního jednání u Okresního soudu v Rokycanech omluvily.

Letos v únoru šéfová centra Martina Skočilová řekla, že by psychicky vypovídat nezvládla.

„Je mi líto, že se to stalo, že se děti na táboře zranily, ale cítím se nevinná. Neumím si vysvětlit, jak se neštěstí stalo,“ řekla druhá obžalovaná Lucie Skořená.

Rodiče dívky dnes u soudu popisovali, jak je lékaři v pražské nemocnici první den připravovali i na to, že jejich holčička nemusí přežít.

„Druhý den jsme za ní jeli znovu. Její tělo bylo obrovsky opuchlé. Museli jí dělat zářezy na rukou, aby se jí vůbec prokrvovaly. Byla nateklá natolik, že jí vzadu na hlavě praskla kůže,“ hledal slova dívčin otec.

Vzpomněl na úlevu, když dívku odpojili od přístrojů a začala sama dýchat, jak ji po více než týdnu začali lékaři probouzet z umělého spánku. Na spousty operací, které už podstoupila, neustálé ježdění na převazy do Prahy, nekončící rehabilitace i operace, které děvče ještě čekají, i co to dělá s její psychikou.

Rodiče popsali, jak tragédie zasáhla nejen dívku, ale i je a dívčiny sourozence. Natálka i v létě musí nosit speciální oblečení, nemůže na sluníčko. Zatímco její kamarádi to berou jako už normální, s opačnou reakcí se rodina setkala před pár dny na dovolené, kdy dívka byla nechtěným středem zájmu okolí.

„Všechny děti byly v plavkách, dcera musela mít pořád speciální legíny a oblečení až ke krku a musela být ve stínu,“ povzdechla si dívčina máma.

Soud rozsudek zatím nevynesl, jednání bude pokračovat ještě během prázdnin.

