Sušičtí občané žalují město kvůli referendu o rozšíření péče v nemocnici

Vedoucí správního odboru městského úřadu tvrdí, že se o účelové jednání nejednalo. Jisté ale je, že lhůty jsou napjaté a aktivistům by se nemuselo povést uspořádat referendum společně s říjnovými volbami do parlamentu, což by přineslo větší účast obyvatel a větší naději, že plebiscit bude platný.

„Obyvatelé by se v referendu mohli vyjádřit k tomu, zda si přejí od vedení města aktivní podporu Sušické nemocnice v zachování zdravotní péče, a to v rozsahu – lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje a zda-li chtějí odložit výstavbu nové sportovní haly v ceně cca 130 milionů korun,“ představili již dříve aktivisté.

Obě otázky jsou spojené, protože když se odloží stavba haly, zbudou peníze na záchranu nemocnice, která potřebuje každoročně dotaci z městského rozpočtu.

„Městský úřad Sušice vyzval celkem třikrát, naposledy 28. května, přípravný výbor k odstranění domnělých nedostatků návrhu na konání místního referenda. V souladu s výzvou přípravný výbor celkem třikrát, naposledy 3. června, návrh doplnil dle požadavků městského úřadu,“ sdělil zmocněnec přípravného výboru referenda Jan Janda.

Vedoucí správního odboru Milan Gregor uvedl, že požadoval doplnit, na kolik by rozšíření péče v nemocnici přišlo městský rozpočet. Aktivisté podle něj doplnili pro příští rok částku 30 milionů a pro následující rok 20 milionů korun.

Žalobu aktivistů Krajský soud zamítl pro předčasnost a konstatoval, že je třeba vyčkat na uplynutí zákonné lhůty 15 dnů, v které by měl městský úřad reagovat.

Gregor v pondělí uvedl, že návrh na vypsání referenda už nemá vady. Nyní by měl jít do rady města a následně o něm budou hlasovat zastupitelé. Problém ale je, že zastupitelstvo zasedá již dnes a návrh nestačí projednat. Další zastupitelstvo se uskuteční až v září.



„Pokud by se rozhodování nechalo na zářijové zastupitelstvo, nemohlo by se referendum konat společně s podzimními volbami,“ sdělil Gregor.

Boj za lůžkovou chirurgii a CT přístroj

Jedinou možností je tedy svolání mimořádného zastupitelstva v červenci, k čemuž je ovšem potřeba sedmi hlasů z 21členného zastupitelstva.

„Předpokládám, že ke svolání mimořádného zastupitelstva dojde,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl. Ten bere referendum jako touhu opozice získat politické body bojem za nemocnici.

To aktivisté odmítají. Vadí jim totiž, že v nemocnici je nyní jen lůžková LDNka a interna, což je podle nich nedostatečné. Bojují tedy i za lůžkovou chirurgii a za CT radiodiagnostický přístroj, bez kterého je dnes kvalitní nemocniční péče nemyslitelná.

Nadějí je Plzeňský kraj. Ten před třemi týdny předložil městu i aktivistům dvě varianty řešení. První je, že by od začátku příštího roku mohl Sušickou nemocnici provozovat kraj v koordinaci s krajskou Klatovskou nemocnicí. Nemocnice by přitom zůstala v majetku města.

Druhou variantou je ponechání provozu na městě Sušici s tím, že kraj by na některé vyjmenované činnosti v nemocnici přispíval.

