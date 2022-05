Kraj kývl, městskou nemocnici v Sušici převezme pod svá křídla

I přesto, že kraj zatím negarantoval rozsah péče, kterou v nemocnici požadovalo loňské referendum zorganizované sušickými aktivisty, veřejné mínění je zatím klidné.

„I kdyby kraj nemocnici převzal, se současným vedením kraje s Piráty v čele je naděje mnohem větší. Proto jsem momentálně spíš optimista než pesimista. Piráti jsou zárukou, že v nemocnici požadovaná péče bude,“ uvedl Jan Janda z přípravného výboru referenda, který se z aktivisty stal nedávno členem Pirátské strany.

Jeho optimismus pramení z toho, že když byl Pirát a současný náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais, který je zároveň radním v Sušici, v čele Sušické nemocnice, podařilo se mu rozsah péče požadovaný referendem nasmlouvat s pojišťovnou.

Zvrat ale nastal loni v září, kdy vedení města hlasy ODS a ANO Haise odvolalo. Stejně tak odsunulo i druhého jednatele Václava Radu, který krátce nato také vstoupil do Pirátské strany. Poté ale z nemocnice odešlo celkem devět lékařů a péče se omezila.

Paradoxem je, že v Sušici referendum o nemocnici vyvolali občanští aktivisté a Piráti, ale když se zástupci Pirátské strany dostali do vedení kraje, převedení nemocnice pod kraj akcelerovali, zatímco bývalá hejtmanka z ODS Ilona Mauritzová hovořila o tom, že na aktivisty bere ohled a její vůle přebírat nemocnici nebyla tak výrazná.

Jako důvod uváděla Mauritzová fakt, že kraj není schopný garantovat v nemocnici rozsah péče, který vyplynul z výsledků referenda. „Mauritzová byla ale limitovaná tím, že ještě nebylo na stole rozhodnutí ministerstva vnitra, které konstatovalo, že převzetí Sušické nemocnice krajem není v rozporu s výsledky referenda,“ uvedl starosta Sušice Petr Mottl z ODS.

Špoták dnes říká, že kraj si sám určí podle jeho personálních kapacit a požadavků, jakou péči bude v Sušické nemocnici poskytovat.

A co vyplynulo z loňského referenda? Aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči v rozsahu lůžková interna, lůžková chirurgie, JIP, následná péče, ambulance, komplement (RTG, SONO, laboratoř), včetně pořízení CT přístroje. V nemocnici ale dnes dost velká část péče požadovaná referendem chybí.

Zbývá dořešit, čí bude budova

Míč je teď na straně města, které odmítlo krajem sestavené memorandum o nemocnici, což je jakási předběžná proklamace politického charakteru mezi krajem a městem o budoucnosti nemocnice. „Starostovi se nelíbil náš návrh memoranda, které zastupitelé odmítli. Řekl jsem mu, ať udělají jejich návrh a my ho s právníky probereme,“ řekl Špoták.

Starostovi řekl i to, že je kraj ochoten nemocnici kompletně převzít, ale bude o ní rozhodovat a sám za to ponese odpovědnost. O memorandu může rozhodnout rada kraje, o převodu nemocnice pak zastupitelstvo.

Město podle Mottla návrh memoranda upraví tak, aby bylo jednoduché a jasné a aby tam bylo deklarováno, že se obě strany dohodly na tom, že nemocnici bude provozovat kraj. „Oběma stranám a zejména kraji jde o to, aby byla zajištěná péče a aby se nemocnice nedotýkaly politické taškařice,“ uvedl Hais.

Starosta reagoval tak, že politická taškařice byla kolem nemocnice léta. „Jsem ale rád, že se to změnilo a dospělo se k tomu, že problematika zdravotnictví není politická záležitost, ale věcná a odborná problematika, která by se měla řešit mimo politickou příslušnost,“ uvedl Mottl.

Dodal, že je 16 let na radnici v Sušici a každé komunální volby byla nemocnice předvolebním tématem. „Vždycky jsem to odmítal. Pokud věc dopadne převedením nemocnice na kraj, panu hejtmanovi velmi poděkuji, protože se všemi jeho předchůdci kromě Milady Emmerové jsem bez valného úspěchu řešil podporu Sušické nemocnici,“ konstatoval Mottl.

Toho prý mile překvapilo, že pohled na budoucnost zdravotnictví i Sušické nemocnice má s hejtmanem podobný. „Výsledek naší spolupráce by mohl být v zájmu občanů města i sušické nemocnice,“ sdělil starosta. Jediným oříškem se teď může stát odpověď na otázku, zda město předá kraji budovu nemocnice, což hejtmanství preferuje. Jak uvádí starosta, ve hře byl ze strany města vždy pronájem nemocnice.

„Nejde o to, aby z budov mělo město profit, ale jde hlavně o to, že město má kontrolu nad tím, co se v nemocnici děje. To se ale dá vyřešit i smluvně,“ popsal starosta. Má to podle něj i odvrácenou stranu. „Když městu zůstanou objekty, má povinnost je opravovat a udržovat. To, že by kraj chtěl objekty vlastnit, má také logiku. Když budou chtít nemocnici rozšiřovat a vrátit tam třeba záchranku, která byla nesmyslně přesunuta jinam, kraj to může udělat sám a nemusí se ptát města,“ uvedl Mottl.

Sušičtí demonstrovali za nemocnici (1. 10. 2020)