Omezení a objížďky, začíná oprava průtahu Nepomukem i silnice na Špičák

Průtah Nepomukem: v úseku dlouhém 600 metrů od Špitálského rybníku ke kruhové křižovatce u čerpací stanice bude provoz řízený kyvadlově světelnou signalizací.

Silnice Špičák - Hojsova Stráž: od 18. července do 7. srpna bude úplná uzavírka. Objížďky pro auta do výšky 3,7 m: po silnici první třídy z Klatov přes Čachrov do Železné Rudy. Vyšší auta: trasa Klatovy - Horažďovice - Sušice - Hartmanice - Železná Ruda