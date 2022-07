Cizinci dojeli autem po stezce až za Černé jezero, postavili si tam stan

Cizinci takto přijeli stanovat do míst, kde turisté kvůli ochraně vzácné přírody nesměji udělat ani krok z oficiální stezky. Příroda v oblasti Černého a Čertova jezera je tak unikátní, že tam byla přírodní rezervace vyhlášená už v roce 1933.

„Občas se stalo, že i přes zákazy vjezdu někdo dojel autem k jezeru, ale nepokračoval dál. Dnešní případ je tak výjimečný. Trojice mladých cizinců za hrází ještě v autě odbočila na turistickou cestu podél jezera a pokračovala podél něj dál do lesa. Hlídce řekli, že na místo přijeli ráno a zákazů cestou si nevšimli,“ popsal neobvyklý případ Jan Chudý z Národního parku (NP) Šumava.

Muži z Německa svoji chybu uznali, ale i tak dostali maximální možnou pokutu na místě, tedy deset tisíc korun. Místo museli uklidit a opustit.

„Protože u sebe neměli dostatečnou hotovost, policisté je doprovodili k nejbližšímu bankomatu, kdy si peníze vyzvedli a sankci uhradili,“ dodal Chudý.

Krajská policejní mluvčí Hana Kroftová uvedla, že společné hlídky strážců a policistů fungují na Šumavě řadu let. Nejvíce jsou ale vidět v hlavní turistické sezoně, kdy je na Šumavě tradičně nejvíce lidí.

„Cílem hlídek je předcházet porušování předpisů a pravidel, které se týkají jak ochrany vzácného území, tak lidského zdraví a životů v mnohdy těžko přístupných lokalitách. Prioritou je prevence, nikoli represe,“ uvedla Kroftová.

Hlídky dostaly kamery, i kvůli napadením

Hlídky se nemusejí po teritoriu šumavského národního parku a chráněné krajinné oblasti pohybovat jen pěšky. Kde to jde, jezdí třeba i na elektrokolech.

Strážci parku v posledních letech zažili hned několik napadení. Naposledy letos v únoru, kdy dvojice strážců musela po potyčce se skialpinistou v Královském hvozdu poblíž Špičáku na ošetření do nemocnice. Muže nakonec soudce potrestal peněžitým trestem 30 tisíc korun a uložil mu zaplacení nákladů léčení zraněného.

V loňském roce napadl jeden ze tří cizinců strážce parku u Černého jezera, když je zastavil v místech, do kterých není povolený vstup. Když si chtěl zapsat totožnost cizinců, řekli mu, že u sebe nemají doklady. Při pokusu o zavolání policie jeden z mužů do strážce strčil a shodil ho do jezera. Trojice pak okamžitě odešla.

Strážce zavolal policisty z druhého telefonu a skupinku se ještě pokusil zastavit o kus dál. „Stejný muž jej slovně i fyzicky napadl. V ruce měl dřevo, hlavou udeřil strážce do čela. Trojice pak odešla směrem k hranici,“ popsala tehdy klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová. Kdo tehdy strážce napadl, není dodnes jasné.

Právě kvůli podobným incidentům dostali strážci šest malých osobních kamer. Mají je ve zkušebním režimu, zaznamenávat na ně mají jednání s návštěvníky šumavské přírody, zejména pak řešení přestupků.

„Kamery pro naše strážce jsme měli v plánu nakoupit už v loňském roce. Po tom incidentu, který se odehrál letos v únoru, jsme si pospíšili,“ řekl ČTK mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.