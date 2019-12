Z Plzně na Cambridge. Plzeňanka studuje přírodní vědy na elitní škole

Nejdříve se Miroslava Novoveská chemii trochu bránila. Nechtěla jít ve stopách své maminky, která obor vystudovala. Raději se věnovala fyzice. Pak se v tercii přihlásila do krajské chemické olympiády a hned ji vyhrála. Následně se vrhla do mezinárodních soutěží, odkud přivážela cenné medaile. A letos v říjnu Plzeňanka nastoupila na elitní britskou univerzitu v Cambridge, kde objevuje kouzlo přírodních věd.

Novoveská tvrdí, že měla štěstí na kantory. Především ji ovlivnila chemikářka na plzeňském Masarykově gymnáziu Jana Brichtová. „Snažila se nás pro předmět nadchnout. Při výuce říkala věci navíc, které se na olympiádách hodily,“ uvedla.

Zprvu studentka nepřikládala své výhře v krajském kole velkou váhu. Scénář se ale o rok později opakoval, její výsledky už výrazně převyšovaly ostatní a odborníci ji vybrali do evropské soutěže, kde spolu s dalšími dvěma kolegy získala stříbro.

V roce 2017 vybojovala bronz v Thajsku, v České republice, která světové klání loni hostila, se blýskla zlatem. Naposledy si připsala stříbro ve Francii.

„Nejsem člověk, který vydrží celý den sedět a číst. Většinou jsem se připravovala těsně před. Je ale pravda, že daleko víc mě baví řešit příklady, takže jsem ve volném čase pořád něco počítala,“ řekla nadšeně.

Ve volném čase pořád počítala příklady

Chemie ji úplně pohltila. Znalosti a vědomosti si prohlubovala na soustředěních, proto měla někdy při hodinách dlouhou chvíli. Zvlášť když přišla na řadu neoblíbená látka. „Ve třeťáku jsme brali biochemii. Opravdu jsem se nudila, takže jsem buď do svojí spolužačky hustila nějaké věci navíc, nebo jsem jí do sešitu kreslila různé molekuly,“ smála se.

Už tehdy měla jasno, že chce zkusit zahraniční vysokou školu. Vyhlídla si Cambridge, kde ji zlákaly přírodní vědy. „Na Oxfordu se musíte hned od začátku úzce profilovat, což jsem ještě nechtěla. Díky olympiádám jsem poznala dost lidí, kteří si zaměření na Cambridge pochvalovali,“ zdůvodnila.

Požádala si o stipendium a zjišťovala, co všechno potřebuje zvládnout na přijímačky. Aby se mohla věnovat přípravě, měla na plzeňském gymnáziu pouze plánované zkoušení.

Studentka si myslí, že chemie se neučí příliš zajímavě

Minulý rok v listopadu absolvovala test. Poté uchazečku čekalo další písemné a ústní zkoušení. Letos v lednu se dozvěděla, že je přijata. „Není až tak moc těžké se na školu dostat, jak si lidé myslí. Po přijímačkách mi dali jedinou podmínku, abych měla z matiky, fyziky a chemie u maturity jedničky. Obavy jsem měla jenom ze státní matiky, která je sice jednoduchá, ale snadno v ní uděláte nějakou chybu. Nakonec se všechno povedlo,“ pokračovala.

Na elitní britskou univerzitu nastoupila v říjnu. S novým prostředím i odlišným způsobem vzdělávání se rychle sžila. „Bylo snadné se na Cambridge usadit. Je to příjemné prostředí. Jsou nám k dispozici lidi, na které se kdykoliv můžeme obrátit,“ nastínila.

Školní rok je rozdělený na tři části. Po osmi týdnech mají vysokoškoláci měsíční studijní volno. Novoveská se v současnosti věnuje matice, chemii, fyzice a materiálům, což je obor na pomezí posledních dvou zmíněných věd. Výuka je na rozdíl od tuzemska od pondělí do soboty.

„V týdnu máme dvanáct přednášek, čtyři supervize, na které pravidelně odevzdáváme rozsáhlejší práce, a laborky. Volno je jenom v neděli, ale to doháním povinnosti. Nemůžu si tady dovolit zabíjet zbytečně moc času,“ přiznala.

Od české nadace získala finanční podporu na čtyři roky. Bakalářské studium trvá tři roky, jestliže bude mít dobrý prospěch, může pokračovat v navazujícím jednoletém magisterském programu.

V budoucnu se chce věnovat pravděpodobně výzkumu. Nevylučuje ani to, že by odbornou činnost kombinovala s kantořinou.

„Chemie je krásná. Zabýváte se světem, který nevidíte, ale spoustu věcí z něj můžete vysvětlit. Bohužel se na školách neučí příliš zajímavě. Jsou to obvykle jenom výčty, seznamy a výpočty. Ale v chemii se má ukazovat, jak věci fungují a proč. Třeba názvosloví je jenom jazykem. Přijde mi zbytečné bazírovat na něčem, pomocí čehož se máme pouze domlouvat. Když řekne člověk něco špatně a vysvětlí, co myslel, ostatní ho pochopí. Připodobním to ke svému studiu v Británii. I když moje angličtina není zdaleka perfektní, dokážu v zemi fungovat,“ uzavřela.