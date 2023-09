Seniorka si poranila nohu a nemohla vstát, na pomoc čekala několik dní

Na strážníky se pozorná žena ze Skalní ulice na Doubravce obrátila ve středu vpodvečer. Tvrdila jim, že sousedka již několik dní nevyšla z bytu, nemůže se na ní dozvonit ani dobouchat. Přitom však měla otevřené okno, což značilo, že by doma být měla.

„K domu okamžitě vyrazila hlídka a po zavolání do okna zaslechla zevnitř slabé sténání. Strážníci se proto rozhodli, že vyrazí na pomoc ženě právě tudy,“ popsala mluvčí plzeňské městské policie Jana Pužmanová.

Jakmile se dostali dovnitř, našli seniorku bezmocně sedět u vany. Byla naprosto vyděšená. Nemohla vstát a stěžovala si na urputnou bolest nohy.

Strážníkům se podařilo ženu uklidnit, zvedli ji a odvedli do obývacího pokoje. „Tam ji přikryli dekou, aby ji udrželi v teple, postarali se o ni a zavolali zdravotnickou záchrannou službu.

V křesle pak seniorka zasahující strážnici, která do bytu vlezla oknem, vysvětlovala, že poté, co spadla a nemohla sama vstát, se odplazila do koupelny, kde si napustila vanu. „Jsem tu několik dní. Nic jsem nejedla a nepila. Odplazila jsem se proto do koupelny, kde jsem si napustila vanu. Ta voda mi dělala dobře, namáčela jsem se s ní. Podala jsem si ještě kelímek a pila jsem vodu z vany,“ vyprávěla starší žena a požádala strážnici o uvaření čaje.

„Po vyšetření ženu záchranáři transportovali do nemocničního zařízení,“ uzavřela mluvčí.