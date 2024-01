Opilec hodil z balkonu po strážníkovi půllitr, po dobu podmínky nesmí pít

Součástí trestu je také tříletý dohled probačních úředníků a zároveň soud Petru Záhrobskému nařídil, aby se po dobu podmínky zdržel pití alkoholu.

„Je to absurdní,“ prohlásil ve středu u soudu obžalovaný, který odmítl vypovídat.

Hlídka strážníků vyjela 2. srpna po půlnoci k opilému cizinci, který ležel v širším centru Plzně uprostřed silnice.

„Ležel ve vozovce, válel tam sudy. Zapnuli jsme na služebním autě výstražná modrá světla a šli jsme k muži. Byl podnapilý. Odvedli jsme ho na chodník a čekali na příjezd druhého vozidla k převozu na záchytnou stanici. Po nějaké době jsem zaslechl, jakoby někdo něco lil na stromy. Podíval jsme se na dům. Až nahoře na balkoně jsem viděl siluetu muže. Kolega hlídal cizince. Pak shora něco letělo. Nestačil jsem nic říct a dopadlo to kousek od kolegy,“ popsal strážník Pavel K.

Půllitr dopadl maximálně 1,5 metru od druhého ze strážníků. „Jen jsem odskočil a podíval se tím směrem, muž byl na balkonu ve čtvrtém nebo pátém patře. Kolega už na něj křičel. Sklenice dopadla do metru ode mne, před tím jsem žádný výjimečný zvuk neslyšel,“ prohlásil druhý strážník David R.

Po incidentu přivolali strážníci na místo policii, muž jim otevřel podle odhadu strážníků asi po půl hodině. Obžalovaný zpočátku odmítal dechovou zkoušku na alkohol, nakonec souhlasil a po čtvrt na tři ráno nadýchal 2,36 promile.

Zřejmě chtěl pomoci kolegovi opilci

Podle státního zástupce mohla být motivem k hození půllitru směrem k hlídce například opilecká sounáležitost. „Dvě hodiny po skutku obžalovaný nadýchal 2,36 promile. Je zřejmé, že byl pod vlivem alkoholu, a to zřejmě zapříčinilo, že chtěl pomoci kolegovi opilci,“ soudí státní zástupce Michal Klíma.

Záhrobského advokát požadoval zproštění svého klienta obžaloby. „Co přednesl státní zástupce jsou spekulace a fabulace, podle obhajoby to z provedeného dokazování nevyplývá. Nelze prokázat, že by došlo k úmyslnému hození, mrštění předmětu v úmyslu překazit úkony, které strážníci prováděli,“ vysvětloval svůj návrh na zproštění.

Soudci dali za pravdu státnímu zástupci. Zároveň odmítli i možnost, že by skleněný půllitr obžalovanému jen vyklouzl z ruky, protože mezi patou domu a místem dopadu skleněného korbelu na chodník je vzdálenost šest až sedm metrů.

„Pokud někdo pustí kámen z výšky, ví, že padá kolmo dolů. To je fyzika pro osmou třídu. Nedokážeme si vysvětlit, proč by tak těžký předmět, který nedokáže plachtit, měl vychýlit svoji trajektorii o několik metrů, kdyby na začátku nezískal kinetickou energii,“ vysvětlili soudci.

Součástí nepravomocného rozsudku je i to, aby se obžalovaný zdržel ve zkušební době požívání alkoholu. Na to by měli dohlížet probační úředníci. Je to kvůli tomu, že v posledních třech letech hned třikrát platil obžalovaný pokutu za přestupky spáchané pod vlivem alkoholu - ať šlo o rozbité sklo ve dveřích, nebo nadávání policistům.

„Já proti strážníkům ani policistům nic nemám. Holt došlo k takovému tlaku na mě, že jsem je poslal do pr...le,“ prohlásil muž, který si nechal lhůtu pro odvolání.

Podle soudců bylo velkým štěstím, že letící půllitr nezasáhl strážníky ani opilého muže, jehož problém tehdy řešili. „Kdyby cizince otočeného zády zasáhl půllitr do hlavy, neřešili bychom tu násilí proti úřední osobě a výtržnictví v sazbě do tří let odnětí svobody, ale možná sazbu dva až 10 let za těžké ublížení na zdraví,“ upozornil předseda senátu Vladimír Žák.

